Лобода объяснила, почему не может рассказывать, кто отец её ребёнка

Светлана Лобода стала первой гостьей шоу GazLive на новой площадке — напомним, канал на "Ютубе" был заблокирован из-за нарушений рекламных ограничений. Во время разговора Василий Вакуленко (он же Баста) стал зачитывать ей вопросы от пользователей.
Правда, что отцом вашего последнего ребёнка является солист группы Rammstein?
VLADI_STASHEVSKY
С ответом Лобода не торопилась и какое-то время просто молчала, но затем всё-таки объяснила:
Мне не очень можно об этом рассказывать — у меня контракт...
Светлана Лобода
Напомним, информация о том, что Лобода встречается с Тиллем Линдеманном и родила ему ребёнка, муссируется в СМИ уже больше года. Журналисты не раз заставали их вместе и даже сняли, как солист Rammstein встречал её в роддоме. Однако официального подтверждения их отношений, по всей видимости, в пиар-целях, пока не было.
Лобода выложила фото, которое доказывает, что она любит по-жёсткому
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