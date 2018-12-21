Лобода объяснила, почему не может рассказывать, кто отец её ребёнка

В интервью рэперу Басте певица призналась, что её сдерживают контрактные обязательства. Кроме того, отвечая на короткие вопросы, Светлана призналась, что писала стоя, имитировала оргазм и пробовала запрещённые препараты.

Светлана Лобода стала первой гостьей шоу GazLive на новой площадке — напомним, канал на "Ютубе" был заблокирован из-за нарушений рекламных ограничений. Во время разговора Василий Вакуленко (он же Баста) стал зачитывать ей вопросы от пользователей.

Правда, что отцом вашего последнего ребёнка является солист группы Rammstein? VLADI_STASHEVSKY

С ответом Лобода не торопилась и какое-то время просто молчала, но затем всё-таки объяснила:

Мне не очень можно об этом рассказывать — у меня контракт... Светлана Лобода

Напомним, информация о том, что Лобода встречается с Тиллем Линдеманном и родила ему ребёнка, муссируется в СМИ уже больше года. Журналисты не раз заставали их вместе и даже сняли, как солист Rammstein встречал её в роддоме. Однако официального подтверждения их отношений, по всей видимости, в пиар-целях, пока не было.

Лобода выложила фото, которое доказывает, что она любит по-жёсткому