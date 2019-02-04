"А где бельё?" Лобода нашла свой самый выгодный ракурс, но забыла про главное

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"А где бельё?" Лобода нашла свой самый выгодный ракурс, но забыла про главное

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Украинская певица нет-нет да и удивит подписчиков очередным пикантным снимком. В этот раз звезда предстала в горячем образе, но поклонники обратили внимание на одну деталь.

36-летняя Лобода выложила снимок в своём "Инстаграме", где у неё 4,6 млн подписчиков. Певица позировала в облегающем блестящем платье, демонстрируя бёдра и приоткрыв рот. Фанаты в комментариях делали комплименты звезде, восхищаясь её фигурой и сексуальностью и отмечая красоту платья: "Обожаю! Наша русская Мадонна!"

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/lobodaofficial/" target="_blank"><strong>lobodaofficial</strong></a></p>

Но тем не менее их внимание привлек ещё один нюанс. Пользователи стали интересоваться, а не забыла ли Светлана надеть белье, которое и правда не разглядеть на снимке. Судя по всему, раскованность певицы не всем пришлась по душе.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/lobodaofficial/" target="_blank"><strong>lobodaofficial</strong></a></p>

Без трусов, что ли?

angy_smart

А где бельё?

miljota

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/lobodaofficial/" target="_blank"><strong>lobodaofficial</strong></a></p>

Ты эффектна и без оголённых частей тела

idimsk1

Лобода уже не та

_feru_738_

Но звезда умеет привлекать к себе внимание и другими способами. Например, не стихают слухи о её отношениях с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Недавно Лобода устроила скандал в Шереметьево, который тоже заставил говорить о её персоне. Также стало известно, что Светлана войдёт состав нового жюри шоу "Голос. Дети".

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