Лободу засняли с молодым парнем, и солисту Rammstein такое явно не понравится

Личная жизнь 36-летней певицы давно находится в центре внимания поклонников. И теперь девушка снова подогрела к ней интерес.

Светлана Лобода отправилась на отдых в Дубай, где её заметили в компании молодого накачанного брюнета. Пара о чём-то беседовала, касаясь друг друга, и попала в объектив камеры посетителей ночного клуба, пишет Super.

И если раньше ходили слухи о том, что у певицы роман с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, то теперь, похоже, у него нашёлся соперник. По словам очевидцев, парень на видео — француз, который заинтересовался Светланой. Певица оказалась не против его внимания и продолжила общение с красавчиком на танцполе.

Сама же Светлана подробности своей личной жизни раскрывать не спешит. Недавно она выложила несколько страстных фото с неизвестным парнем в "Инстаграм", но фанатам радоваться пришлось недолго: это оказались кадры со съёмок клипа на песню INSTADRAMA.