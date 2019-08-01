Лобода показала, как выглядит её тело в бикини, несмотря на плотный график

36-летняя экс-участница "ВИА Гры" не устаёт радовать фанатов снимками своей шикарной фигуры. Вот и в этот раз певица поделилась фото со своего отдыха и вызвала зависть многих поклонников. Но не из-за курорта, конечно же.

Светлану Лободу уже давно называют одной из самых сексуальных певиц своего времени, и она только подтверждает это, каждый раз выкладывая фото, от которых плавятся экраны и сердца фанатов. Недавно женщина выложила серию фото, где она расслабляется возле бассейна.

Под снимками певица подписала: "Весь день отдыхаю, всю ночь работаю". Бирюзовый с принтом купальник певицы только подчёркивал её загар и светлые волосы. Светлана использовала самые удачные ракурсы и поворачивалась к камере, демонстрируя свои изгибы.

Пока Светлана Сергеевна отдыхает, мы молимся и ждём тур Lovelly_sl

Вот я вижу фоточку, а на ней красоточка Freedom_loboda

Самая идеальная фигура❤️ Lobodaamour

Недавно Светлана побывала с дочерью на концерте немецкой группы Rammstein, с солистом которой певице приписывают роман. И сама артистка, и Тилль Линдеманн отказываются комментировать все слухи. Но фанаты заметили Светлану в VIP-ложе, где обычно располагаются близкие и родственники музыкантов, а затем — и за кулисами.

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