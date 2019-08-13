Лобода поделилась откровенным фото из отпуска, которое вызвало бурю недовольства

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Фото © "Инстаграм"/lobodaofficial

Известная 32-летняя украинская певица сейчас отдыхает в Риме, откуда и делится снимками красот итальянской столицы. В этот раз звезда решила показать шикарный вид из своего номера в отеле, но подписчики, как всегда, отвлеклись на слишком длинные ноги.

На днях в "Инстаграме" Светлана Лобода захотела похвалиться перед фанатами видом, который открывается с её балкона. Певица выбрала удачное время — когда закатное солнце вызолотило крыши домов. На таком поразительной красоты фоне экс-участница "ВИА Гры" показала свою растяжку, не постеснявшись и раздевшись до нижнего белья.

<p>Фото © &#34;Инстаграм&#34;/<a href="https://www.instagram.com/lobodaofficial/" target="_blank"><strong>lobodaofficial</strong></a></p>

Фанаты тут же оценили и уровень физической подготовки певицы (в котором никто не сомневался) и её условия проживания. Конечно же, не обошлось и без шуточек.

М-да... Не Волочкова🤣👌

Анита Цой

Я вас всех люблю! Но шпагат — мой...🤣

Анастасия Волочкова

<p>Фото © &#34;Инстаграм&#34;/<a href="https://www.instagram.com/lobodaofficial/" target="_blank"><strong>lobodaofficial</strong></a></p>

Но многих подписчиков Светланы возмутило её поведение на фоне храма. Они отметили, что всё равно любят певицу и восхищаются ей, но это фото они не одобряют. Другие же не были столь всепрощающи и вежливы.

Ещё бы на купол залезла...

Yanagamidova2me

Как раз на фоне религиозной стелы ноги задирать👏

User18075

Посетители ресторана, внизу ужиная, получили отличный вид с террасы

Tikasik

Лобода показала, как выглядит её тело в бикини, несмотря на плотный график

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