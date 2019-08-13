Лобода поделилась откровенным фото из отпуска, которое вызвало бурю недовольства

Известная 32-летняя украинская певица сейчас отдыхает в Риме, откуда и делится снимками красот итальянской столицы. В этот раз звезда решила показать шикарный вид из своего номера в отеле, но подписчики, как всегда, отвлеклись на слишком длинные ноги.

На днях в "Инстаграме" Светлана Лобода захотела похвалиться перед фанатами видом, который открывается с её балкона. Певица выбрала удачное время — когда закатное солнце вызолотило крыши домов. На таком поразительной красоты фоне экс-участница "ВИА Гры" показала свою растяжку, не постеснявшись и раздевшись до нижнего белья.

Фанаты тут же оценили и уровень физической подготовки певицы (в котором никто не сомневался) и её условия проживания. Конечно же, не обошлось и без шуточек.

М-да... Не Волочкова🤣👌 Анита Цой

Я вас всех люблю! Но шпагат — мой...🤣 Анастасия Волочкова

Но многих подписчиков Светланы возмутило её поведение на фоне храма. Они отметили, что всё равно любят певицу и восхищаются ей, но это фото они не одобряют. Другие же не были столь всепрощающи и вежливы.

Ещё бы на купол залезла... Yanagamidova2me

Как раз на фоне религиозной стелы ноги задирать👏 User18075

Посетители ресторана, внизу ужиная, получили отличный вид с террасы Tikasik

Лобода показала, как выглядит её тело в бикини, несмотря на плотный график