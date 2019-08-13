Лобода поделилась откровенным фото из отпуска, которое вызвало бурю недовольства

На днях в "Инстаграме" Светлана Лобода захотела похвалиться перед фанатами видом, который открывается с её балкона. Певица выбрала удачное время — когда закатное солнце вызолотило крыши домов. На таком поразительной красоты фоне экс-участница "ВИА Гры" показала свою растяжку, не постеснявшись и раздевшись до нижнего белья.
Фанаты тут же оценили и уровень физической подготовки певицы (в котором никто не сомневался) и её условия проживания. Конечно же, не обошлось и без шуточек.
М-да... Не Волочкова🤣👌
Анита Цой
Я вас всех люблю! Но шпагат — мой...🤣
Анастасия Волочкова
Но многих подписчиков Светланы возмутило её поведение на фоне храма. Они отметили, что всё равно любят певицу и восхищаются ей, но это фото они не одобряют. Другие же не были столь всепрощающи и вежливы.
Ещё бы на купол залезла...
Yanagamidova2me
Как раз на фоне религиозной стелы ноги задирать👏
User18075
Посетители ресторана, внизу ужиная, получили отличный вид с террасы
Tikasik
Лобода показала, как выглядит её тело в бикини, несмотря на плотный график