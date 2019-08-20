Лобода поразила фанатов фотографией, где на ней нет ни макияжа, ни лишней одежды

Особенно приятно становится, когда видишь, что такие популярные звезды, как Светлана Лобода, всячески мотивируют фанатов своим примером к здоровому и спортивному образу жизни.

Известная украинская певица, добившаяся признания и на мировой арене, любит радовать поклонников своего творчества новыми снимками. На них 32-летняя певица не стесняется появляться и без макияжа, и без лишней одежды. В этот раз Светлана не просто козырнула подтянутой кожей и отличной фигурой, но и удивительным шпагатом.

Певица выложила фото из Антальи, Турция, где в скором времени должен пройти концерт звезды. На снимке Светлана предстала в чёрном нижнем белье, продемонстрировав шпагат, который оценила бы и сама Волочкова. Под фото певица подписала: "Готовлюсь к концерту. А вы ко мне готовы?"

Фанаты честно признались в комментариях, что от Светланы Лободы они примут всё на свете — хоть огненные фото, хоть огненный концерт.

Светлана Сергеевна, вы вот зачем такая идеальная? 22.06.vlr

Вы ооочень красивая без мейка😻❤️ svetaxfan

А то Волочкова думает, что она одна такая! Молодец! kurenkova_alla63

Светлану Лободу смело можно назвать одной из самых сексуальных певиц на российской сцене. Но исполнительница подчёркивает, что её безупречный внешний вид достигается путём усердных тренировок и сбалансированного питания.

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