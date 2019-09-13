Лобода вернула моду на леопард с помощью всего одного фото в тесном купальнике

Популярная 36-летняя певица не стесняется демонстрировать фигуру, глядя на которую сложно сказать, что Светлана — мать уже двоих детей. Но в этот раз не все поклонники смогли оценить плоский живот и осиную талию, ведь всё внимание украло леопардовое бикини.

Недавно Светлана Лобода снова обрадовала подписчиков в "Инстаграме" новыми снимками в купальнике, которые обычно ждут с чуть большим нетерпением, чем остальные посты певицы. На двух фото звезда предстала в купальнике с леопардовым принтом и рюшами. Натуральный образ Светланы дополнили распущенные волосы и чистое, без макияжа, лицо.

Хоть певица и не указала бренд купальника, но стало ясно, что он соответствует последним веяниям моды: леопард, топ без бретелей и плавки с высокой талией. Именно они и вызвали вопросы у поклонников.

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Но, несмотря на недовольство некоторых, большая часть поклонников всё же принялась за старое: забрасывать певицу вопросами, как добиться такой фигуры. Но ответ всегда тот же самый: Светлана никогда не скрывала, что правильно питается и занимается фитнесом и йогой. Некоторые упражнения она даже выкладывала в "Инстаграм" для демонстрации.

Лобода поразила фанатов фотографией, где на ней нет ни макияжа, ни лишней одежды