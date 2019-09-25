Лобода случайно проговорилась, отвечая на вопрос о романе с солистом Rammstein

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Скриншот © YouТube / Ксения Собчак

Вопрос об отношениях украинской артистки и Тилля Линдеманна едва ли не на первом месте у фанатов, следящих за личной жизнью Лободы. И теперь, похоже, они стали на шаг ближе к разгадке.

Певица решилась на интервью у Ксении Собчак, ролик с которым появился на ютуб-канале ведущей. И на этот раз Лободе не совсем удалось уйти от ответа о чувствах к Тиллю. Собчак напомнила ей про беседу с Бастой, где Светлана проговорилась про контракт, согласно которому не может говорить о Линдеманне. Но диалог принял неожиданный поворот. Сначала Лобода назвала музыканта потрясающим.

Проговорилась. А я не могу об этом говорить. <...> Я не в рабстве, я в любви. <...> Спроси меня: "Что ты думаешь о Тилле?" Он *** [потрясающий]

Светлана Лобода

<p>Скриншот © YouТube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=kkXKHO_QBC0" target="_blank"><strong>Ксения Собчак</strong></a></p>

А потом продолжила рассказывать, что да, она встретила человека, с которым ей хочется быть нежной и слабой. И что такие чувства можно сохранить, если это отношения на расстоянии и возлюбленный живёт в другой стране. И даже сравнила эту историю с романом Высоцкого и французской актрисы Марины Влади.

<p>Скриншот © YouТube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=kkXKHO_QBC0" target="_blank"><strong>Ксения Собчак</strong></a></p>

Когда на твоём пути встречается человек, под которого ты можешь прогнуться, с которым можешь быть маленькой кошечкой, тебе хочется ею быть. И если в тебе это чувство долго живёт... Это возможно, когда человек живёт не с тобой, живёт в другой стране

Светлана Лобода

<p>Скриншот © YouТube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=kkXKHO_QBC0" target="_blank"><strong>Ксения Собчак</strong></a><strong>, instagram/</strong><a href="https://www.instagram.com/lobodaofficial/" target="_blank"><strong>lobodaofficial</strong></a></p>

Однако любознательная Собчак этим не ограничилась. Ведущая в рамках программы познакомилась с дочкой Лободы, которая поделилась с ней тем, что Тилль подарил ей кулон в виде мухи, который она всё время носит.

Лободу засняли с молодым парнем, и солисту Rammstein такое явно не понравится

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