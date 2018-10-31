Светлана Ходченкова попала в интересное положение на съёмках "Домашнего ареста"

Фотографию актрисы с характерными изменениями в фигуре опубликовала её партнёрша по сериалу. "Было весело", — гласит подпись к фото. Поклонники в восторге.

Фото Светланы Ходченковой с округлившимся животом появилось в "Инстаграме" на странице актрисы Марины Александровой. Девушки участвуют в съёмках второго сезона сериала "Домашний арест". По сюжету обе героини готовятся стать мамами. "Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят. Было весело", — написала Александрова.

В кадр попал и исполнитель главной роли Павел Деревянко. Он играет Аркадия Борисовича Аникеева — мэра города Синеозёрска, который оказался под домашним арестом в общежитии, где был прописан с самого детства.

Поклонники сериала в комментариях к посту с "беременными" актрисами не стали скрывать своих эмоций. Многие отметили, что "интересное положение" идёт обеим актрисам, в особенности Ходченковой. "Обе красивые, но Светлана — просто восторг", "Беременность ей к лицу", "Ходченкова — любовь! Поскорее бы и правда стала мамой", — написали пользователи соцсети.

Как бы то ни было, о планах Светланы Ходченковой стать мамой ничего не известно: актриса тщательно скрывает информацию о своей личной жизни.