Ольга Бузова заняла 95-е место в топ-100 самых сексуальных женщин страны

Редакция "Максима" приступила к публикации списка самых сексуальных женщин страны 2018 года. Каждый день издание выкладывает свою "десятку", начав с конца сотни. Примечательно, что Ольга Бузова, которая в этом году достигла пика популярности, собрав более 14 млн подписчиков, заняла в списке самых сексуальных женщин России пятое место... С конца. Впрочем, читатели "Максима" и вовсе поставили её на 99-е место. Надо отметить, что в прошлом году звезда "Дома-2" заняла 87-е место. Похоже, что Ольга в своём стремлении получить максимальную долю пиара перестаралась — от неё просто устали...
Телеведущая, певица, актриса. На текущий момент самая известная девушка страны. Мы отдаём должное её энергии, талантам и яркой внешности, а вот читатели — не очень. Видимо, аудитории "Дома-2" и журнала MAXIM не очень пересекаются
Редакция журнала "Максим"
Сотое место по версии так называемого жюри заняла Алина Артц.
Певица и актриса, более всего известная как лицо, грудь, глаза и ноги телеканала Europa Plus TV, стала его генеральным директором в этом году. Тут приходится выбирать: либо успехи в кадре, либо — за кадром
Редакция журнала "Максим"
Также среди аутсайдеров списка оказалась Елена Летучая. Её жюри издания поместило на 93-е место.
В бытность свою ведущей "Ревизорро" властная госпожа Летучая будоражила сердца зрителей своей холодной красотой, но эти времена прошли. Пора признать: мужчины побаиваются таких женщин
Редакция журнала "Максим"
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