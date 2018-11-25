Девушка осталась одна на горе в луже крови и всё после знакомства в соцсети

Сара решила встретиться с парнем, который три недели писал ей в соцсетях, и напрасно.

24-летняя Сара Уайли потеряла дар речи, когда парень, который ухаживал за ней в Интернете в течение трёх недель, бросил её на произвол судьбы. В качестве первого свидания пара решила взобраться на небольшую гору в Австралии, однако во время спуска девушка серьёзно поранила руку. И вместо того чтобы остановить кровотечение, ухажёр сказал, что ему нельзя опаздывать на работу, и ушёл, сообщает The Sun.

На спуске Сара поскользнулась и, чтобы не упасть, схватилась за торчащий пень. В результате дерево прошло вдоль ладони, оставив рваную рану около среднего пальца.

Я сразу поняла, что рана серьёзная. Я видела мышечные волокна, которые торчали из моей руки. Я никогда в жизни не видела столько крови Сара Уайли

Сара была в ужасе от происходящего и попросила своего спутника снять жилет, чтобы сделать из его верёвок жгут. Однако мужчина отказался и вместо этого дал ей свой носок. Впрочем, милосердие продолжалось недолго. Через какое-то время ухажёр сказал, что ему пора на работу, и попросил вернуть окровавленный носок, оставив Сару одну на горе.

К счастью, девушку обнаружили пожарные, которые находились на тот момент на службе. Потребовалось около трёх часов, чтобы спустить Сару с горы, после чего её доставили в больницу и нанесли швы.

Он понятия не имел, что делать. Он попытался поймать сеть, чтобы дозвониться на работу, а затем сказал, что ему нужно идти, потому что его ждут в офисе и у него много встреч. Это было всего через 10 минут после того, как я упала Сара Уайли

После того как Сара попала в больницу, мужчина стал отрицать, что ходил с ней на свидание, а потом и вовсе заблокировал её во всех соцсетях.