10 примеров до и после, когда девушки прибавили в весе, став красивее

В погоне за красотой девушки чаще всего стремятся похудеть и выбирают себе в друзья и советчики весы. Которые совсем не отражают действительного положения дел. Цифры говорят только о том, сколько вы весите, но не о том, как вы выглядите и в какой вы форме. Героиням сегодняшней подборки удалось доказать, что при правильном подходе и постоянных тренировках несколько набранных килограммов не только вас не испортят, но даже сделают стройнее и краше.

Знаете, в чём отличие на этих фото, кроме нижнего белья? В моей уверенности в себе

К чёрту весы, они ничего не значат. Они никогда не отражали состояние моего здоровья или физическую подготовку

Цифра на весах не может рассказать о вас всю правду

Напоминание о том, как меня изменило "тягание железа" в зале

Не забывайте, что цифра на весах ничего не значит

У меня совсем другое тело, хотя я вешу на 4 кг больше (54 кг –58 кг)

Говорят, чтобы создать привычку, нужен 21 день. Выработанная дисциплина и решение вести здоровый образ жизни стали основой моих тренировок

Мы позволяет весам иметь над нами слишком много власти (61 кг — 69 кг)

Почему мы так зациклены на весе

Вес — это просто цифра, и вы станете счастливее, когда это поймёте (63 кг — 65 кг)