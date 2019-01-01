10 примеров до и после, когда девушки прибавили в весе, став красивее

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10 примеров до и после, когда девушки прибавили в весе, став красивее

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Фото: instagram/alyssakfit

В погоне за красотой девушки чаще всего стремятся похудеть и выбирают себе в друзья и советчики весы. Которые совсем не отражают действительного положения дел. Цифры говорят только о том, сколько вы весите, но не о том, как вы выглядите и в какой вы форме. Героиням сегодняшней подборки удалось доказать, что при правильном подходе и постоянных тренировках несколько набранных килограммов не только вас не испортят, но даже сделают стройнее и краше.

Знаете, в чём отличие на этих фото, кроме нижнего белья? В моей уверенности в себе

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/madalingiorgetta/" target="_blank"><strong>madalingiorgetta</strong></a></p>

К чёрту весы, они ничего не значат. Они никогда не отражали состояние моего здоровья или физическую подготовку

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/screw.the.scale/" target="_blank"><strong>screw.the.scale</strong></a></p>

Цифра на весах не может рассказать о вас всю правду

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/alyssakfit/" target="_blank"><strong>alyssakfit</strong></a></p>

Напоминание о том, как меня изменило "тягание железа" в зале

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/carinafitmama/" target="_blank"><strong>carinafitmama</strong></a></p>

Не забывайте, что цифра на весах ничего не значит

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/evasaischegg/" target="_blank"><strong>evasaischegg</strong></a></p>

У меня совсем другое тело, хотя я вешу на 4 кг больше (54 кг –58 кг)

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/iifym_meesh/" target="_blank"><strong>iifym_meesh</strong></a></p>

Говорят, чтобы создать привычку, нужен 21 день. Выработанная дисциплина и решение вести здоровый образ жизни стали основой моих тренировок

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/dancingwithdumbbells/" target="_blank"><strong>dancingwithdumbbells</strong></a></p>

Мы позволяет весам иметь над нами слишком много власти (61 кг — 69 кг)

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/annethenurse/" target="_blank"><strong>annethenurse</strong></a></p>

Почему мы так зациклены на весе

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/lady.lolas/" target="_blank"><strong>lady.lolas</strong></a></p>

Вес — это просто цифра, и вы станете счастливее, когда это поймёте (63 кг — 65 кг)

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/screw.the.scale/" target="_blank"><strong>screw.the.scale</strong></a></p>

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