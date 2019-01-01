10 примеров до и после, когда девушки прибавили в весе, став красивее

Знаете, в чём отличие на этих фото, кроме нижнего белья? В моей уверенности в себе
К чёрту весы, они ничего не значат. Они никогда не отражали состояние моего здоровья или физическую подготовку
Цифра на весах не может рассказать о вас всю правду
Напоминание о том, как меня изменило "тягание железа" в зале
Не забывайте, что цифра на весах ничего не значит
У меня совсем другое тело, хотя я вешу на 4 кг больше (54 кг –58 кг)
Говорят, чтобы создать привычку, нужен 21 день. Выработанная дисциплина и решение вести здоровый образ жизни стали основой моих тренировок
Мы позволяет весам иметь над нами слишком много власти (61 кг — 69 кг)
Почему мы так зациклены на весе
Вес — это просто цифра, и вы станете счастливее, когда это поймёте (63 кг — 65 кг)
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