Девушки назвали 8 самых ужасных вопросов, которые им задавали на первом свидании

"Как насчёт анального секса?"
Мне было 19 или 20 лет. Я познакомилась с парнем в баре. Мы болтали о том о сём. Внезапно он спросил меня, как я отношусь к аналу. Я едва не подавилась вином. Он сказал, что без этого у нас ничего не получится. Больше мы с ним не виделись
Джиджи Энгл, секс-тренер
"Сколько ты зарабатываешь?"
Он спросил это спустя 20 минут после начала свидания. Перед этим был другой вопрос: "Чем ты занимаешься?" Я сказала, что пишу книги и у меня своя компания. "Думаю, денег у тебя не много", — не унимался мой визави. Через 10 минут я уже шла домой
Джен Глантс, писательница
"Что ты делаешь со своими волосами?"
На свидания я всегда ходила с причёской афро. Один парень долго мялся, глядя на мою голову, а потом спросил, как я укладываю волосы. Он задал ещё тысячу уточняющих вопросов и в конце концов попытался дотронуться до моих волос. Это был уже перебор
Валенсия Мортон, блогер
"Нет, кто ты на самом деле?"
Меня насторожило, что вопрос начинался со слова "нет". Хотя первый звоночек прозвенел, когда мой собеседник дал понять, что его интересуют только исследования мозга и Илон Маск. Он считал, что видит меня насквозь. Это было слишком самонадеянно
Лиллиан, блогер
"Чем занимается твой папа?"
Он был красивым, весёлым, умным. Мы встретились во время ланча. Он спросил, чем занимается мой отец. Я решила, что это шутка, но он ждал ответа. Может быть, он думал, что я выгодная партия? "Он кролик", — ответила я. На этом всё закончилось
Дженни Блок, писательница
"Как часто ты испытываешь оргазм?"
Мы даже не успели заказать напитки, а он уже спрашивал про мою интимную жизнь. "Похоже, у тебя с этим проблемы", — добавил он, а потом рассказал, как доводил бывшую до оргазма с помощью вибратора. "Без него ты бы и не смог", — бросила я перед уходом
Мара Марек, комик
"Почему ты до сих пор одна?"
Мне часто задают этот вопрос, как будто я какой-то залежавшийся товар. Причём тот, кто это спрашивает, почему-то не учитывает, что в данный момент он тоже один (по умолчанию). После этого желание сблизиться с человеком сразу пропадает
Джен Руис, блогер
"Это правда, что полные девушки лучше делают минет?"
Мне рассказывали, что многие мужчины думают именно так, но я не верила. До тех пор, пока этот вопрос не задали мне. А ведь сначала он показался мне вполне адекватным молодым человеком. Но я не хотела становиться чьим-то фетишем
Брианна Макдоннел, блогер
Для кого-то пустяк, а для них — развод! 10 странных причин из реальной жизни жён