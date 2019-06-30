Девушки назвали 8 самых ужасных вопросов, которые им задавали на первом свидании

Мне было 19 или 20 лет. Я познакомилась с парнем в баре. Мы болтали о том о сём. Внезапно он спросил меня, как я отношусь к аналу. Я едва не подавилась вином. Он сказал, что без этого у нас ничего не получится. Больше мы с ним не виделись