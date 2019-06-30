Девушки назвали 8 самых ужасных вопросов, которые им задавали на первом свидании

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Фото © Shutterstock

Запомните их и никогда не повторяйте чужих ошибок, если рассчитываете хоть на какое-то продолжение.

"Как насчёт анального секса?"

<p>Джиджи Энгл. Фото © <a href="https://www.instagram.com/gigiengle/" target="_blank">Instagram/gigiengle</a></p>

Мне было 19 или 20 лет. Я познакомилась с парнем в баре. Мы болтали о том о сём. Внезапно он спросил меня, как я отношусь к аналу. Я едва не подавилась вином. Он сказал, что без этого у нас ничего не получится. Больше мы с ним не виделись

Джиджи Энгл, секс-тренер

"Сколько ты зарабатываешь?"

<p>Джен Глантс. Фото © <a href="https://www.instagram.com/jenglantz/" target="_blank">Instagram/jenglantz</a></p>

Он спросил это спустя 20 минут после начала свидания. Перед этим был другой вопрос: "Чем ты занимаешься?" Я сказала, что пишу книги и у меня своя компания. "Думаю, денег у тебя не много", — не унимался мой визави. Через 10 минут я уже шла домой

Джен Глантс, писательница

"Что ты делаешь со своими волосами?"

<p>Валенсия Мортон. Фото © <a href="https://www.instagram.com/millionairessmama/" target="_blank">Instagram/millionairessmama</a></p>

На свидания я всегда ходила с причёской афро. Один парень долго мялся, глядя на мою голову, а потом спросил, как я укладываю волосы. Он задал ещё тысячу уточняющих вопросов и в конце концов попытался дотронуться до моих волос. Это был уже перебор

Валенсия Мортон, блогер

"Нет, кто ты на самом деле?"

<p>Лиллиан. Фото © <a href="https://www.instagram.com/thefleshlightchronicles/" target="_blank">Instagram/thefleshlightchronicles</a></p>

Меня насторожило, что вопрос начинался со слова "нет". Хотя первый звоночек прозвенел, когда мой собеседник дал понять, что его интересуют только исследования мозга и Илон Маск. Он считал, что видит меня насквозь. Это было слишком самонадеянно

Лиллиан, блогер

"Чем занимается твой папа?"

<p>Дженни Блок. Фото © <a href="https://www.instagram.com/thejennyblock/" target="_blank">Instagram/thejennyblock</a></p>

Он был красивым, весёлым, умным. Мы встретились во время ланча. Он спросил, чем занимается мой отец. Я решила, что это шутка, но он ждал ответа. Может быть, он думал, что я выгодная партия? "Он кролик", — ответила я. На этом всё закончилось

Дженни Блок, писательница

"Как часто ты испытываешь оргазм?"

<p>Мара Марек. Фото © <a href="https://www.instagram.com/maramarek/?hl=ru" target="_blank">Instagram/maramarek</a></p>

Мы даже не успели заказать напитки, а он уже спрашивал про мою интимную жизнь. "Похоже, у тебя с этим проблемы", — добавил он, а потом рассказал, как доводил бывшую до оргазма с помощью вибратора. "Без него ты бы и не смог", — бросила я перед уходом

Мара Марек, комик

"Почему ты до сих пор одна?"

<p>Джен Руис. Фото © <a href="https://www.instagram.com/jenonajetplane/" target="_blank">Instagram/jenonajetplane</a></p>

Мне часто задают этот вопрос, как будто я какой-то залежавшийся товар. Причём тот, кто это спрашивает, почему-то не учитывает, что в данный момент он тоже один (по умолчанию). После этого желание сблизиться с человеком сразу пропадает

Джен Руис, блогер

"Это правда, что полные девушки лучше делают минет?"

<p>Брианна Макдоннел. Фото © <a href="https://www.instagram.com/_the_b_word_/" target="_blank">Instagram/_the_b_word_</a></p>

Мне рассказывали, что многие мужчины думают именно так, но я не верила. До тех пор, пока этот вопрос не задали мне. А ведь сначала он показался мне вполне адекватным молодым человеком. Но я не хотела становиться чьим-то фетишем

Брианна Макдоннел, блогер

Для кого-то пустяк, а для них — развод! 10 странных причин из реальной жизни жён

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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