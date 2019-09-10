Что будет, если соглашаться на каждое свидание? Итоги трёхмесячного эксперимента

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Фото © Instagram/solo.mamma, Facebook / Amy Nickell

Встретить свою половинку не так уж просто. 30-летняя Эми Никелл из Хартфордшира, Англия, решила попробовать весьма рискованный способ и поделилась результатами.

Эми — телеведущая, писательница и мать-одиночка, воспитывающая пятилетнего малыша. Она была замужем всего несколько месяцев, после чего брак распался, пишет The Sun. Но девушка не стала унывать, а решила провести необычный эксперимент: в течение трёх месяцев ходить на каждое свидание, на которое её пригласят.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/solo.mamma/" target="_blank">solo.mamma</a>, Facebook / <a href="https://www.facebook.com/amy.k.nickell?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAa8HMvtJZaVL6jV9xeChD_h5hNT-bX8I9lfU9e-lE5--rV518hHf4B39sHILrgi4Fz7Pond6fUjdLC&tn-str=%2AF" target="_blank">Amy Nickell</a></p>

И первое свидание уже оказалось не самым удачным. Эми позвал выпить чашечку кофе грузчик, штаны которого постоянно спадали. Мужчина рассказал о двух своих неудачных разводах, что британку совсем не впечатлило. Общение сошло на нет. Но дальше было не лучше. Среди претендентов на её сердце оказались пожилой мужчина, женатый парень и даже несмешной комик.

Обычно я говорю "нет" мужчинам, которые годятся мне в дедушки, но не в этот раз. За пивом Клайв сказал, что беспокоится, что в его возрасте поздно заводить детей, потому что "к тому моменту, когда им исполнится десять лет, он умрёт

Эми Никелл

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/solo.mamma/" target="_blank">solo.mamma</a>, Facebook / <a href="https://www.facebook.com/amy.k.nickell?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAa8HMvtJZaVL6jV9xeChD_h5hNT-bX8I9lfU9e-lE5--rV518hHf4B39sHILrgi4Fz7Pond6fUjdLC&tn-str=%2AF" target="_blank">Amy Nickell</a></p>

Второй месяц тоже оказался полон сюрпризов. Эми успела встретиться и насладиться ночью страсти со своим бывшим и сходила на свидание с парнем, с которым было очень противно целоваться. Но девушка решила не отступать. И так наступил третий месяц её испытаний, ознаменовавшийся ярким, но провальным свиданием с ещё одним комиком, которому не понравилось, как Никелл готовит.

Пять минут он ковырял стейк на тарелке, а потом спросил, смогу ли я его переделать. Я запаниковала, забыла включить вытяжку и выключить пожарную сигнализацию, а потом увидела, как моя собака ест стейк со стола

Эми Никелл

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/solo.mamma/" target="_blank">solo.mamma</a>, Facebook / <a href="https://www.facebook.com/amy.k.nickell?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAa8HMvtJZaVL6jV9xeChD_h5hNT-bX8I9lfU9e-lE5--rV518hHf4B39sHILrgi4Fz7Pond6fUjdLC&tn-str=%2AF" target="_blank">Amy Nickell</a></p>

В итоге Эми сходила на 22 свидания, рассказы о которых больше похожи на анекдот. Девушка набралась опыта, но так и не нашла свою половинку. Однако британка не отчаивается и снова собирается попытать счастья — на этот раз без экспериментов.

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