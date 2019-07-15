"Хванчкара" подождёт. Российские разведчики отказались от грузинского вина

Лайф выяснил, что госорганы начали отказываться от грузинских товаров, первыми стали профильные отделы СВР.

После разразившихся в Грузии антироссийских скандалов отечественные поставщики начали отказываться от закупки грузинских товаров, и в первую очередь — алкоголя. Пионерами стали представители госорганов — "хозяйственники" Службы внешней разведки. Они пересмотрели свои планы закупок грузинского вина и чачи. Об этом Лайф узнал на сайте госзакупок. К моменту публикации заметки Лайфу не удалось получить комментарий пресс-бюро СВР.

Ещё в начале июня 2019 года Сочинский филиал Федерального казённого предприятия (ФПК) "Ясень", управляющий имуществом СВР, собирался закупить для одного из своих санаториев партию алкоголя, и в списке были в том числе вина из Грузии: "Хванчкара", "Киндзмараули", "Цинандали" и "Саперави" производства компании Дугладзе, а также виноградные водки "Чача Асканели золотая" и "Чача Асканели платиновая". При этом количество и цена закупки на профильном сайте не раскрывались.

Несколько дней назад в документацию на закупку алкоголя были внесены правки: алкоголь из Грузии исчез, а акцент был сделан на продукцию российских виноделов.

Напомним, летом 2017 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании ФКП "Ясень" и утвердил его устав. Росимуществу поручили закрепить за предприятием право управления имуществом.

ФКП "Ясень" является юридическим лицом, имеет свой баланс и счета в банке. Предприятие создано для управления активами СВР, продажи высвобождаемого имущества, а также повышения уровня безопасности сотрудников при их соцобеспечении.

ФКП занимается оптовой торговлей легковыми автомобилями, топливом, промышленными и техническими химическими веществами.

Согласно уставу, "Ясень" может создавать "социальный фонд, средства которого используются на решение вопросов социальной направленности, в том числе на профилактику профессиональных заболеваний", фонд материального поощрения работников предприятия и фонд развития предприятия.