Священник отпраздновал новую должность прогулкой на Porsche, который тянули дети

После того как депутат Марлен Мицци написала о странной церемонии на своей странице в Facebook, видео быстро разошлось по Сети и привлекло внимание людей по всему миру. Пользователи возмутились поведением священнослужителя из Мальты и потребовали призвать его к ответу.
Местные чиновники попытались объяснить ситуацию традициями острова Гоцо. По их словам, в некоторых деревнях принято поздравлять новых приходских священников таким своеобразным "парадом" по улицам. А роскошный автомобиль священнослужителя оправдали выбором местных жителей.
Сам Джон Султана отказался объяснить, что происходит на видео, и лишь отметил: пользователи Сети оценили ситуацию неверно.
Извините, но для меня это вообще не проблема, а некоторые комментаторы просто не правы
Джон Султана
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