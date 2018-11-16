Священник отпраздновал новую должность прогулкой на Porsche, который тянули дети

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Священник отпраздновал новую должность прогулкой на Porsche, который тянули дети

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47-летний мальтийский священник Джон Султана стал знаменит после того, как в Сети появилось видео празднования его вступления в новую должность. На кадрах мужчина стоит в салоне спорткара Porsche Boxster, в который "запряжены" десятки учеников местной школы.

После того как депутат Марлен Мицци написала о странной церемонии на своей странице в Facebook, видео быстро разошлось по Сети и привлекло внимание людей по всему миру. Пользователи возмутились поведением священнослужителя из Мальты и потребовали призвать его к ответу.

Местные чиновники попытались объяснить ситуацию традициями острова Гоцо. По их словам, в некоторых деревнях принято поздравлять новых приходских священников таким своеобразным "парадом" по улицам. А роскошный автомобиль священнослужителя оправдали выбором местных жителей.

<p>Фото: Times of Malta</p>

Сам Джон Султана отказался объяснить, что происходит на видео, и лишь отметил: пользователи Сети оценили ситуацию неверно.

Извините, но для меня это вообще не проблема, а некоторые комментаторы просто не правы

Джон Султана

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