Священник получил книгу, в которой 30 лет хранились бабушкины воспоминания о нём

47-летний Дэниел Бреретон из Онтарио, Канада, поделился в "Твиттере" со своими подписчиками милой историей о любви и доброте. И его пост уже набрал 9,2 тыс. лайков и больше тысячи ретвитов.

На днях Дэниел, англиканский священник из Онтарио, получил неожиданную посылку от семьи, раньше жившей с ним по соседству. Увидев, что там, парень не смог сдержать эмоций и решил поделиться случившимся в "Твиттере". Он рассказал, как в детстве ему часто приходилось ходить с мамой к бабушке из соседнего дома, пишет Daily Mail.

Бабуля Смит в силу возраста не могла выходить на улицу, и, чтобы ей не было скучно, мама водила Дэнни к ней в гости. 11-летнему пацану сложно было усидеть на месте, слушая разговоры взрослых. И бабуля вручила ему первое издание — 1901 года — "Становление маркизы" Фрэнсис Бёрнетт. Книга так увлекла мальчика, что он уже сам тащил маму в гости к бабушке, чтобы дочитать роман.

Когда Дэнни приходил к бабуле Смит, он всегда дарил ей букет полевых цветов, а бабушка вручала ему за это печенье. И вот, уезжая в колледж, 18-летний Дэнни зашёл к бабуле, принеся ей цветы. Это была последняя их встреча. Позже книга перешла к дочери бабули Смит, а потом к её внучке. Именно та и решила отправить так полюбившуюся Дэнни книгу.

Эта книга 1901 года такая хрупкая, что я боялся её открывать. Но я рад, что сделал это. Ведь внутри оказались цветы, которые я подарил бабушке тем августовским вечером 29 лет назад. Спасибо, бабуля Смит! Дэниел Бреретон

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