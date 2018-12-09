Сын, спасший мать от насильника, долго умирал в муках, но она к нему не пришла

Пьяный сосед нанёс мальчику несколько ударов гантелью, в результате чего он впал в кому.

16-летний Ваня (имя изменено) прожил ещё полтора года после того, как совершил героический и в то же время роковой поступок. Мальчик защитил свою маму от пьяного соседа, который пытался её изнасиловать. Однако силы оказались неравными — и мужчина ударил его три раза гантелей по голове. В результате от черепа школьника остались маленькие кусочки — у него не стало лба, также врачи удалили один глаз и часть мозга.

Страшная драка произошла в мае 2017 года в Северодвинске. Мама Вани выпивала вместе с соседом по коммунальной квартире, когда между ними вспыхнула ссора. 35-летний мужчина вооружился двумя ножами и накинулся на Наталью, после того как она отказала ему в интимной близости. Он ударил её более 20 раз по голове и телу, пытаясь добить гантелью.

Тогда за маму вступился Ваня. Мальчик тут же кинулся на помощь, не обращая внимания на то, что гораздо меньше нападавшего. Сосед быстро расправился с ребёнком, сломав ему череп. Позже мужчину приговорили к 14 годам в колонии строгого режима.

За всё то время, что Ваня лежал в больнице, мама его так и не навестила. Вместо неё о мальчике заботились тетя и брат, а также местные жители. Врачи надеялись, что Ване удастся помочь, и даже планировали провести операцию по восстановлению черепа. Однако у мальчика уже не было сил, чтобы бороться, ведь мама так и не пришла...