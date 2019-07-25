Здоровый пофигизм и гнать стресс. Долгожители раскрыли свои секреты

100-летняя британка недавно удивила всех, раскрыв секрет, который помог ей прожить целый век. И не только у неё есть тайный рецепт. У всех долгожителей есть секреты, которые могут пригодиться молодым. Мы собрали несколько правил от долгожителей.

Британке Мэри Эмерсон исполнилось 100 лет. Её секрет долголетия кроется в сосисках в тесте. Женщина уверяет, что именно это лакомство в кругу семьи и позволило ей прожить так долго. День рождения она отметила в сосисочной.

Испанец Франциско Нуньес Оливер в день 113-летия также раскрыл тайну долголетия. Важны две составляющие: гены и правильное питание. Если с генами ничего не исправишь, то с едой ещё можно. Рацион Франциско такой: овощи, молоко, рыба, тушёное мясо, бисквиты — всё запить бокалом красного сухого вина. При этом не нужно лениться. Испанец и в глубокой старости работал в огороде.

Японец Масазо Нонака умер в возрасте 113 лет в январе прошлого года. Его официально считали самым старым мужчиной в мире. Секрет долголетия Масазо не очень полезен — он считал, что всё дело в сладостях и выпивке. Мужчина ел кексы и любил опрокинуть пару стопок саке. Вторая составляющая — не переживать и избегать стресса. Пожилой японец усвоил истину: не стоит изводить себя и волноваться по пустякам.

Батули Ламичане из Непала в 113 лет также заявляла: стресс — вот главный враг долголетия. Люди слишком изводят себя. Надо жить проще. А ещё Батули была заядлой курильщицей. Впервые она затянулась в 17 лет и дымила по пачке в день. А со временем перешла с фирменных марок на самокрутки.

Старейший американский ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон на своё 110-летие поделился стариковской мудростью. Секрет долголетия — в утреннем виски и вечернем мороженом. И не забыть про сигару. Звучит дико, но это правда. Каждый день Ричард начинал со стаканчика скотча. Он говорил, что виски для него как лекарство. А когда солнце заходило, Ричард съедал ведёрко калорийного мороженого с джемом. Всё это позволяло ему поддерживать хорошее настроение.

109-летняя шотландка Джесси Галлан выработала своё средство прожить долгую жизнь. "Нужно просто держаться подальше от мужчин", — говорила пожилая леди. Джесси считала, что от мужчин одни неприятности и нервотрёпка. Джесси Галлан следовала своему правилу свято и ни разу не была замужем. К своему рецепту долгой жизни она добавляла ещё тарелку каши, которую съедала каждое утро.

Ещё одна шотландка — 105-летняя Ина Караферс — изобрела другой рецепт. Она не избегала мужчин. Напротив, была счастлива в браке и родила троих детей. Её тайна — в алкоголе. За долголетие и весёлый нрав Ина благодарила джин с апельсиновым соком. Такой коктейль она выпивала регулярно раз в неделю на протяжении всей жизни. В список обязательных продуктов женщина также добавляла овсяные отруби, тосты и печенье.

Это лишь семь из множества историй и рецептов долголетия. И далеко не все пожилые люди следовали модному нынче здоровому образу жизни. Скорее, даже наоборот. Но если объединить рецепты долгой жизни в универсальный рецепт, там будет три пункта.

Первый — это гены. Ты можешь иметь вредную привычку, а можешь вести правильный образ жизни, избегая всего опасного. Но только гены определяют наличие заболеваний. Второе — избегать стресса. Здоровый пофигизм, чувство юмора — это хорошие правила. И также прекратите мучить себя самокопанием. Ну и третье правило — трудолюбие. Все 100-летние старики работали, даже в пожилом возрасте они не позволяли себе лениться. Их жизнь была сложной, но насыщенной и длинной.