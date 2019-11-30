Секс-хард-кор и шведские семьи. Почему у россиян входит в моду полиамория

Многие партнёры признаются, что их парам не хватает определённых качеств. Отличная хозяйка, но плохая любовница. Прекрасный любовник, но поговорить не о чем. Выход из столь удручающего положения нашли последователи полиамории, то есть так называемой шведской семьи, которая входит в моду. Они решили жить сразу с несколькими партнёрами. Лайф разобрался в новомодном явлении.

Среди городского населения таких любителей встречается порядка 12%, в том числе и любителей свингер-клубов, отмечает сексолог Александр Полеев. Он объясняет этот болезненный интерес девиацией интеллигентных слоёв общества, поскольку у них всё основано на договорённостях, за рамки которых не переступают ни в коем случае. В его практике представители таких пар, или "троек", часто встречаются среди специалистов с высшим образованием: менеджеров средней руки, инженеров, конструкторов, экономистов и филологов. А квалифицированные рабочие, как бы ни хотели внедрить подобный формат отношений, редко перешагивают через две-три встречи. "Не хватает коммуникационных навыков", — объясняет сексолог. И если для молодых это происходит из-за гиперсексуальности или, наоборот, несовпадения темпераментов партнёров, то у людей после 30 лет — от "супружеской скуки".

Формат жизни втроём

Тяга к свободным отношениям в обществе существовала всегда. Одно из исследований рассказывает, что прародителями полиамории стали феминистки, которые критиковали брак как мужской "институт владения женщинами", представители секс-меньшинств и даже поколение хиппи, которые экспериментировали с новыми формами отношений и ведения домашнего хозяйства.

Учёные из Оксфорда включили этот термин в словарь. В определении англичане написали, что это "практика участия в романтических отношениях с ведома и согласия всех заинтересованных сторон". Вскоре полиамория действительно стала частью современной западной культуры. Как и всё модное, она прижилась и в России.

Новая философия жизни

Как оказалось, полиамория — это не только и не столько секс, в отличие от сообществ свингеров. Это целая философия жизни, где главные качества — взаимное уважение и ответственность.

— Люди договариваются друг с другом о том, как они будут жить, в рамках каких границ, — отмечает полиаморка Ксения. — Общее в них только то, что это не традиционные моногамные отношения. Полиамория невозможна без осознанности, когда каждый человек понимает, зачем ему эти отношения, что он хочет от своего партнёра, где у них общая зона ответственности, а где личное пространство.

У Ксении есть партнёр, с которым они познакомились в одном из тематических чатов.

— Однажды я влюбилась, так появился ещё один партнёр. При этом чувства к первому не изменились. А у меня было достаточно втнутреннего ресурса на близкое общение с двумя, — рассказывает она. — Потом эта близость угасла. И у меня снова остался один партнёр, а тот стал близким другом. Затем я снова влюбилась, с новым парнем мы оказались очень близки и всё было легко. Мы периодически встречаемся, а когда не вместе, общаемся в чате. С первым я продолжаю счастливо жить вместе. У всех нас периодически случаются романтические увлечения на короткое время, иногда появляются новые партнёры.

По её словам, недавно её второй партнёр расстался с женщиной, с которой долго жил, он переживает, и она поддерживает его. По словам других любителей таких отношений, это похоже на сеть, где у каждого по несколько партнёров, а у тех, в свою очередь, — свои. Существует даже термин "метамур" — партнёр партнёра, который "не мой партнёр", отношения с ними не исключаются.

Такой формат отношений выбрали для себя 30-летние Илья и Оксана. Много лет они путешествуют по миру, живя то с одной, то с другой партнёршей. За их плечами даже создание и успешный запуск органической фермы. Но встретить третьего постоянного участника семьи молодые люди не могут, все их третьи пассии — временные. Сейчас пара живёт во Вьетнаме. Со своей второй партнёршей они расстались совсем недавно и сейчас ищут новое пополнение семьи. Илья работает учителем — преподаёт детям языки. Он рассказывает, что решился на это ещё в студенческие времена. Уже около восьми лет он живёт с Оксаной, которая восприняла эти идеи с пониманием.

— Я предложил ей открыть её бисексуальность, развить её опыт с женщинами, ну и сказал, что и я не отказался бы от отношений с другой женщиной. Я сразу сделаю поправку на то, что хотелось не только встречи на ночь и всё. Нам нужен был не партнёр для секса, а ещё и отношения. Хотелось нормальных, полноценных отношений, как вдвоём, но только втроём, — рассказал Лайфу Илья.

Девушек партнёры находят в разных странах. Последняя, с которой они расстались совсем недавно, была из России. Чтобы полюбить такой формат, Илье и Оксане потребовалось восемь лет — "мешали невзрослость, неготовность, какие-то тараканы, страхи, ребячество".

Некоторые полиаморы приглашают медиаторов-психологов, чтобы те установили мир и равновесие в группе.

— Мне по природе необходимо дарить внимание другим. Это как раз реализуется, когда у нас отношения на троих. Тогда в моей личной картине мира всё становилось законченным, что мне больше ничего не нужно было. У меня прекращается поиск. Потому что в отношениях вдвоём я испытываю ощущение того, что чего-то не хватает, что есть ещё что-то, что я могу упустить, — объясняет Илья.

На вопрос, как мужчине соблюсти баланс и перестать выбирать, кто здесь "главная жена", участники рассказали Лайфу, что в таких отношениях "твоё эго и "говнецо" начинают вылезать. "Ты понимаешь куда больше вещей, чем до этого. Что если ты человека любишь, то как ты можешь вообще препятствовать его реализации, как ты можешь запрещать то, что ему приносит удовольствие?"

Плюсы и минусы

По словам полиаморов, ревности для участников шведских семей не существует. Илья рассказывает: "Если вы находитесь в конфликте вдвоём и решаете проблему между собой, то у тебя попросту нет возможности поддержать своего противника. Ты, с одной стороны, хочешь его победить, а с другой, тебе его жалко. Когда есть третий, он может поддержать обоих в той или иной степени".

Помимо поиска партнёров в специализированных сообществах, чатах, форумах, жизнь подкидывает встречи и в реальности, и здесь многое зависит от восприятия такого формата отношений "новичком". Но в основном все знакомятся онлайн: наибольшей популярностью пользуется группа "ВКонтакте", ведь большая часть участников — миллениалы и зумеры (представители поколения Z). Средний возраст поклонников свободной любви — от 20 до 35, хотя встречаются и те, кому ближе к 50. Помимо россиян любовь в группе ищут иностранцы. Кто-то указывает сразу и статус, и род занятий: "Оружейник и маг, работаем на себя. Живём вместе. Ищем девушек/парней (чем больше, тем лучше), без партнёров и с ними. Принятие и одобрение алкогольных напитков — приветствуется".

— С первой нашей осознанной женщиной я встретился один. Провёл с ней ночь, вернулся к своей постоянной подруге, и она согласилась её принять. Через пару дней она уже жила с нами. Это были, наверное, самые длительные отношения, — рассказал Лайфу другой участник секретного чата в "Телеграме", доступ к которому только в приглашениях.

Даже к воспитанию детей такие тройки подходят как и семьи мормонов или колонии хиппи. Один из собеседников Лайфа ответил, что "если ты любишь человека, то тебе будет в два раза приятнее, если твой ребёнок будет получать в два или несколько раз больше внимания, любви и заботы", и главное, по его мнению, — доверие. И, в общем, всё по Фрейду: "Это доверие, конечно же, начинается с секса, на который завязано очень много страхов, ревность, и эго в сексе очень сильно страдает. А после секса доверие переходит в обычную жизнь, в быт. В полиаморных отношениях две женщины так же доверяют друг другу, как и мужчине. Поэтому вопрос о том, чей ребёнок в семье, для нас просто отпадает. Ты либо любишь, либо нет".

По мнению сексологов, подобные движения продолжают расти во всём мире и в будущем могут привести как к очередной сексуальной, так и к социальной революции.