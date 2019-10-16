Ужасная шутка о женщинах на важной конференции обошлась миллиардеру в $600 млн

Финансовый аналитик и долларовый миллиардер Кеннет Фишер понёс многомиллионный ущерб после своего выступления, полного сексистских шуток.

Скандал произошёл на конференции в Сан-Франциско. Владелец компании "Фишер инвестментс" во время своего выступления отпустил несколько сомнительных шуток, о чём впоследствии сильно пожалел.

Деньги и секс — это две самые личные вещи для большинства людей. Это всё равно что подкатить к девушке в баре... подойти и сказать: "Эй, давай поговорим о том, что у тебя в штанах" Кеннет Фишер

Аудитория юмор Фишера не оценила. Один из свидетелей его речи, Алекс Чалекян, основатель Lake Avenue Financial, в своём твиттере назвал шутки миллиардера ужасающими. В видеореакции мужчина также упомянул рассказы Фишера о "выборе девушки", "о том, что у вас в штанах", опыте "под кислотой" и другие неуместные комментарии.

Конечно, подобные высказывания не могли не вызвать последствий. И когда обратная реакция начала расти, то Фишер сказал Bloomberg, что не понимает, о чём идёт речь, заявив, что его слова вырваны из контекста. Однако позже всё-таки принёс извинения за резкие высказывания.

Я много выступал на разных мероприятиях, говорил то же самое и никогда не получал такой реакции. Я понимаю, что такого рода языку нет места в нашей компании и отрасли. Я искренне прошу прощения Кеннет Фишер

Но извиняться было поздно. Штат Мичиган, как прямой ответ на высказывания Фишера, забрал 600 миллионов долларов накоплений из компании финансового аналитика. Мичиганский директор по инвестициям Джон Браутигам заявил, что комментарии Фишера были "абсолютно неприемлемыми", пишет news.com.au.

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