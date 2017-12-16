Девушка-визажист обвинила телезвезду в принуждении к оральному сексу

39-летняя лесбиянка Кайли Камински обвиняет американскую телезвезду, 41-летнего Картера Устерхауса, в принуждении к связи сексуального характера во время работы над телепрограммой Carter Can в 2008 году.

По словам Кайли, в перерывах между съёмками и эпизодами она и Картер вступали в интимный контакт от 10 до 15 раз, пишет New York Post. Причём Кайли заявляет, что он угрожал разрушить её карьеру, если его просьбы не будут выполнены.

Картер в свою очередь отвечает, что их отношения всегда были дружескими.

У меня была интимная связь с Кайли 9 лет назад, и это было на 100% взаимно и по общей договорённости. Я никого ни к чему не принуждал Картер Устерхаус

Он такой говорит мне: "Ты знаешь, что было бы хорошей идеей? Если бы ты... спустилась на уровень моего живота!" Я саркастически ответила: "Ну не... это вообще не сексуальное домогательство". Тогда он стал угрожать мне разрушить мою карьеру Кайли Камински

Родители Кайли утверждают, что после известия о женитьбе Картера в 2011 году она впала в депрессию и попала в больницу с язвой желудка, так как перестала нормально есть. Позже из-за постоянных болей в животе Кайли пришлось отказаться от карьеры. Она потеряла работу.