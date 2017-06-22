Секс, который не тот

Колумнист Мария Алексеева — о том, что плохой секс может сломать самые прочные отношения.

Казалось бы, на дворе 2017 год, уже никто не боится говорить про секс, но есть те, кто боится им заниматься.

Секс и его вариации давно уже перестали быть запретными, секс-шопы ставят на каждом углу, а вручить подруге на день рождения вибратор не стыдно, а здорово. Дорого же.

Мы спокойно готовы признаваться в количестве партнёров, не думая, что нас кто-то осудит, но нет. Всегда найдутся те, кто посмеет сбить нас с толку.

В моём окружении есть люди разной сексуальной раскрепощённости, кто-то спит с разными людьми и много, кто-то ждёт того самого. И те и другие имеют на это полное право. Если не лезут с критикой к другим.

Единственное, что можно осуждать, — это ханжество тех, кто, выходя на площадь, кричит в рупор о поиске одного-единственного, а сам тайно смотрит порно и увлекается апотемнофилией (желание или сексуальное возбуждение от ампутации здоровой части тела).

Я искренне удивляюсь тому, что в наше время есть те, кто не верит в секс до первой брачной ночи. Когда вы приезжаете домой и спустя много лет (месяцев?) наконец-то имеете право вкусить запретный плод. Который оказывается настолько крошечным, что и вкушать нечего.

Я слышала много историй о том, как секс, оставленный на потом, рушил отношения людей. Вы можете сколько угодно подходить друг другу в быту, общении и социальных интересах, но если в постели кто-то бревно, а кто-то не дорос, слишком быстр или пассивен — провала не миновать.

Многие говорят, и я так тоже говорила, что к человеку можно "притрахаться". Нет, это не так. Если в первый раз вам эмоционально не понравился секс, то потом вряд ли что-то изменится. Если бойфренд кончает за 30 секунд, пыхтит и потеет спустя две минуты прелюдии, во время оргазма рычит тигром и у вас это вызывает лишь недоумение — бегите.

Уже успели расписаться? Требуйте в загсе сдать мужа по гарантии. Скажите, что примерили дома и не подошло! Жаль, что так нельзя сделать, правда?

В отношениях очень важен физический контакт, и если вы думаете, что ожидание правильного начала половой жизни с партнёром исправит его/ваши проблемы, то это не так.

Просто вы потеряете уже любимого человека, с которым не смогли притрахаться, вместо того чтобы найти другого после неудачного тест-драйва.