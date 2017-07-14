Инфантильные мужчины — жалкое зрелище

Колумнист Мария Алексеева — о том, какой тип мужчин вызывает в женщинах наибольшее раздражение.

Я уже несколько раз писала о том, что для мужчины важно умение зарабатывать деньги. Прошу акцентировать внимание на том, что я не употребляла слово "должен". Женщина сама делает выбор в пользу успешного и амбициозного или плывущего по течению партнёра. На самом же деле совсем недавно я поняла, какое качество в мужчинах гораздо хуже, чем нежелание работать. Иногда эти качества даже могут идти рука об руку, но не всегда.

Так вот, главный мужской порок, который запросто убивает любое желание строить семью или банально заводить роман, — инфантильность.

Эти мужчины могут быть заняты делом, могут строить карьеру и слыть вполне себе успешными людьми, но как только вы заводите более откровенный разговор, чем в курилке около офиса, то вам становится понятно, что цифра, указанная в паспорте, сильно преувеличена и совсем не важно, какую должность человек занимает.

Эти мужчины — как дети: очень много говорят, обещают жениться и увезти за тридевять земель, а как только вы соберёте чемодан, оказывается, что жених убежал играть в песочницу, и вообще, не готов он куда-то ехать. Мама, наверно, ждёт.

К слову, мамы тоже тут играют большую роль. Был у меня один кавалер, родительница которого называла его котёночком и зайчиком. Жалкое зрелище, честно говоря. Женщина, ему почти 30 лет, какой он нахрен зайчик?!

Так вот, эти женщины — мы с вами, дорогие читательницы, сами растим тюфяков, которые не способны ни на какой поступок, ни на одно принятие решения. Они просто плывут по течению и следуют тем советам, которые слышат от более самостоятельных друзей-мужчин, мам или невест-альфа-самок. Конечно, эти альфа-женщины просто не смогли ничего сделать с обострившимся материнским инстинктом, вот и выбрали себе таких мужей, но Бог им судья. Я уже говорила, что ребёнка стоит родить, а не забирать у другой женщины, когда перестанет ссаться в постель.

Выращенные в тепличных условиях мужчины, не способные самостоятельно сделать в этой жизни ровным счётом ничего, — главная проблема в построении отношений в нашем суровом и жестоком мире. Попробуйте избегать подобных развлечений.

Я точно знаю, что где-то ещё остались те, кто способен на поступки и дела, а не только на комментарии в Интернете.