Тест на невинность. Как проходит самое унизительное в мире испытание для женщин

В Индонезии при приёме новобранцев женского пола в ряды вооружённых сил или полиции практикуется оценка их "моральных принципов". Для этого приёмные комиссии используют "тесты на девственность". Как выяснилось, география применения этой псевдонаучной методики гораздо шире.

Тест на профпригодность

Впервые о необычной форме "вступительных экзаменов", унижающей достоинство женщин, мир узнал после публикации в 2014 году расследования Human Rights Watch. По данным организации, "тесты на девственность" получили в Индонезии широкое распространение. Источники в силовых структурах страны отмечают, что за три года, прошедшие с момента выхода доклада, местное правительство не предприняло действенных мер по искоренению этого явления.

"В рамках стандартного психологического тестирования на профпригодность члены приёмной комиссии проверяют целостность девственной плевы", — поясняет сотрудник штаба HRW в Джакарте Андреас Гарсоно.

В 2015 году главнокомандующий Вооружёнными силами Индонезии генерал Мулдоко заявил, что не видит ничего предосудительного в подобной практике и даже считает её полезной. Вместе с тем сообщалось, что унизительным проверкам подвергаются не только женщины-новобранцы, но и невесты претендентов мужского пола.

Как проводится "тест на девственность"?

"Тест на девственность", который иногда также называют двухпальцевым тестом, включает в себя мануальное исследование влагалища на предмет повреждения девственной плевы. Его проводят не только в Индонезии, но и в других странах, где отсутствие гимена у незамужней женщины считается признаком аморального поведения. Кроме того, фельдшеры проверяют, является ли вагина достаточно узкой. Слишком широкое отверстие, по их мнению, может говорить о частых сексуальных контактах.

Полученные данные могут быть использованы не только для принятия решения о зачислении на службу. Специалисты по защите прав человека утверждают, что подобные тесты повышают риск дискредитации жертв сексуального насилия, а также нередко выполняют функцию "смотрин", когда семья жениха узнаёт интимные подробности из прошлого невесты.

А это безопасно?

Не совсем. Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, "двухпальцевый тест" не является официально признанным методом исследования.

Девственная плева — это тонкая складка слизистой оболочки с отверстием, прикрывающая вход во влагалище, и она может быть легко повреждена, причём не только во время первого полового контакта. Гимнастика, верховая езда, любая другая физическая активность, не говоря уже об использовании тампонов и мастурбации, — всё это не делает плеву крепче.

В 2017 году Университет Миннесоты (США) опубликовал подробный обзор всех доступных исследований, посвящённых теме "тестов на девственность". Авторы обзора обобщили и проанализировали 1269 работ и пришли к выводу, что "двухпальцевый тест" нельзя рассматривать в качестве клинического метода, так как он может нанести физический и психологический вред испытуемой..

"Эти тесты следует признать формой половой дискриминации, нарушением фундаментальных прав человека. Кроме того, если тест проводится вопреки воле пациентки, его можно в полной мере отождествлять с сексуальным насилием", — считают исследователи.

Такое бывает только в Индонезии?

Нет, не только. Чаще всего подобные процедуры проводят в странах Африки, Азии и на Ближнем Востоке, однако в последнее время тревожные сигналы приходят даже из Канады, Испании, Швеции и Нидерландов.

В Афганистане "тесты на девственность" используются в уголовных процессах против лиц женского пола, обвиняемых в "моральных преступлениях", таких как прелюбодеяние (внебрачные половые связи) и побег из дома.

В прошлом году президент страны Ашраф Гани пообещал положить конец порочной практике, но, согласно данным HRW, в первой половине 2016 года в Афганистане было зарегистрировано 42 таких случая. При этом, по оценкам организации, почти 50% женщин и примерно 95% девочек, содержащихся в местных исправительных учреждениях, осуждены именно за "моральные преступления". Фактически они сидят за то, что пытались избежать раннего брака или изнасилования.

В южноафриканской провинции Квазулу-Натал "тесты на девственность" являются предметом жарких дискуссий между правозащитниками и приверженцами традиций. Ежегодно тысячи девушек вынуждены проходить через эту процедуру для допуска к участию в массовой танцевальной церемонии Умхланга, в ходе которой король Свазиленда выбирает себе новую жену.

А в январе прошлого года один из местных районных советов присудил дюжине молодых незамужних женщин образовательные гранты, главным условием получения которых являлось прохождение регулярного "обследования на невинность". Позже эта схема была признана антиконституционной.

Схожие подходы реализуются в Индии. Так, Всеиндийский институт медицинских наук (Нью-Дели) включил вопрос о сексуальном опыте в анкету для соискательниц вакантных должностей.

Случаются и курьёзы. В прошлом году газета Hindustan Times сообщила о случае развода, который состоялся всего через 48 часов после свадьбы, потому что муж засомневался в невинности своей избранницы из-за отсутствия кровотечения в первую брачную ночь. В действительности молодая жена до этого не спала с мужчинами, а девственность она потеряла, выполняя интенсивные упражнения в рамках подготовки к службе в полиции.

Но бывает и не до смеха. В 2014 году Министерство здравоохранения Индии издало приказ, согласно которому медработникам запрещается применять "двухпальцевый тест" к жертвам сексуального насилия. Однако в ноябре 2017 года HRW заявила о том, что, несмотря на принимаемые меры, врачи не спешат следовать инструкциям и предпочитают работать по старинке.

Проблема актуальна и для Египта. В 2011 году местный суд признал незаконными принудительные "тесты на девственность", которым подвергались женщины, отбывающие наказание в военных тюрьмах. Это произошло после того, как стало известно о семи случаях применения данной "методики" к арестованным участницам протестов на площади Тахрир в Каире.

А не далее как в прошлом году один из депутатов египетского парламента предложил проверять на невинность всех абитуриенток местных вузов.

Аналогичный "вступительный экзамен" в 2013 году планировали ввести власти индонезийской провинции Южная Суматра, но законодатели и эксперты в области образования сумели заблокировать поправки, сославшись на недопустимость вторжения в "личное пространство" будущих студенток.

Тем не менее унизительное испытание ждёт всех девушек, которые захотят вступить в ряды индонезийских военно-воздушных сил, армии и флота. Те же тесты придётся сдать и невестам будущих офицеров, причём даже тех, которые относятся к высшему командному составу.

Эксперты Human Rights Watch обратились к руководству полиции и командованию Вооружённых сил Индонезии с призывом к скорейшему искоренению "тестов на девственность".