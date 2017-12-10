"Я переспала с 100-летним призраком, и это был лучший секс в моей жизни!"

Писательница переехала в уединённый дом, чтобы отвлечься от прошлых отношений, но встретила там новую любовь

26-летняя Сиан Джеймсон арендовала дом в Уэльсе, чтобы отвлечься от своих старых отношений. Уединённый коттедж был построен в 16 веке и полностью обставлен мебелью, картинами и книгами. Но особое внимание женщины привлёк портрет неизвестного мужчины 1820 года, который висел над мансардой, сообщает The Sun.

Я наслаждалась спокойствием: после долгих отношений одиночество было для меня исцелением. Я даже начала задумываться, нужен ли мне в жизни мужчина Сиан Джеймсон

Сиан была удивлена, когда ей начали сниться сексуальные сны, которые затем переросли в нечто большое, что она до сих пор не может объяснить.

Через несколько месяцев после переезда я проснулась рядом с тёмноволосым и красивым мужчиной. На нём была белая рубашка, шейный платок и старомодные галифе. Я подумала, что это сон, и отодвинулась, но врезалась в стену. Тогда я поняла, что это наяву Сиан Джеймсон

Сиана сразу же узнала в незнакомце мужчина с портрета. Он начал её ласкать, после чего они занялись сексом. Во время занятий любовью призрак рассказал, что его зовут Роберт и ему больше 100 лет.

Его тело было мягким и лёгким. Даже когда он двигался сверху и прижимал меня, он был словно невесомым. Это было очень странно, но секс был потрясающим! Сиан Джеймсон

Через несколько дней паранормальный любовник вернулся, однако эта встреча стала последней. Об их романе Сиан рассказала лишь нескольким друзьям, но ей никто не поверил. Сейчас она съехала из дома и завела отношения с настоящим мужчиной.