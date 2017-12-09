Вдова, переспавшая более чем с сотней женатых мужчин: Я спасала их браки

Финансовый консультант из Лондона Гвинет Ли поддерживает отношения с несколькими партнёрами одновременно и считает, что измена способна укрепить семейные узы.

Десять лет назад Гвинет Ли потеряла своего мужа Роберта, который умер от рака. После случившегося вдова приняла для себя решение, которое в приличном обществе сочли бы аморальным. Она зарегистрировалась на сайте знакомств Illicit Encounters, созданном специально для женатых мужчин и замужних женщин.

На сегодняшний день Гвинет может похвастаться контактами более чем с сотней чужих мужей. В своё оправдание 47-летняя жительница Лондона утверждает, что таким способом она спасает распадающиеся браки. По словам вдовы, многие жёны её партнёров знают о происходящем, но закрывают на это глаза.

"Если бы мужья не имели возможность выпустить пар на стороне, разводов было бы гораздо больше, — уверена Гвинет. — В Британии множество семейных пар испытывают проблемы в сексуальной жизни. Жёны занимаются своими карьерами, воспитывают детей. У них просто не остаётся времени и сил на секс. Постель используется только для сна. Мужчины хотели бы исправить эту ситуацию, но при этом не желают уходить из семьи. Я — идеальное решение этой проблемы."

Большинство мужчин, зарегистрированных на Illicit Encounters, являются успешными бизнесменами со средним доходом от 52 тысяч фунтов в год. Гвинет рассказывает, что она регулярно перемещается по миру на частных самолётах, порой встречаясь с двумя или тремя любовниками одновременно.

Сейчас за ней ухаживает один фармацевтический магнат, супруга которого знает о его интрижке на стороне. "Он любит делать дорогие подарки, — рассказывает Гвинет. — Прилетая в Лондон, он первым делом отвозит меня в бутик Agent Provocateur и покупает комплект шикарного белья. Потом мы отправляемся в его номер, где нас ждут устрицы, чёрная икра и бутылочка шампанского. На обед он водит меня исключительно в мишленовские рестораны. А потом мы возвращаемся в номер, чтобы продолжить наши утехи."

"До этого я встречалась с обеспеченным менеджером хедж-фонда. У него было всё: деньги, карьера, семья. Но ребёнок — с ограниченными возможностями здоровья, и жене приходилось целыми днями хлопотать возле него. Какой уж тут секс! Я оказалась весьма кстати. Он очень любил свою семью, просто нуждался в сексуальной разрядке."

По словам официального представителя Illicit Encounters Кристиана Гранта, женщины составляют почти 45% от общего числа подписчиков сервиса. Всего с 2003 года, когда был запущен сайт, к его услугам прибегли более одного миллиона пользователей. В настоящее время порталом еженедельно пользуется более 20 тысяч человек.