Итальянка вырвала зубами яичко парня после отказа заняться сексом втроём

В своё оправдание женщина на суде заявила, что завязалась драка и ей ничего не оставалось делать, кроме как самообороняться.

43-летняя Нунция Дель Виссио, проживающая в Эдинбурге, отправилась в клуб вместе с подругой Луизой Брагальей и двумя бывшими бойфрендами — Марчелло Пальмой и Массимо Торресом. Когда вечеринка закончилась, женщине захотелось продолжения веселья, поэтому они отправились на квартиру к Марчелло.

Компания заправилась дополнительной порцией алкоголя, а затем разделилась по парам, переходя в разные спальни. Но одного партнёра 43-летней итальянке оказалось мало, и она решила ворваться в комнату к Марчелло.

Она вошла голая и прыгнула на кровать, заявив, что хочется секса втроём. Я отказал ей и кинул в лицо вещи, попросив покинуть квартиру. Но вместо этого она стала обзывать меня и драться Марчелло Пальма

После словесной перепалки, как заявил Пальма, Нунция вцепилась зубами ему в левое яичко и вырвала его. Мужчин начал истекать кровью и вызвал себе скорую помощь.

Я сначала не понял, что она сделала. Когда она только вцепилась в меня, я от боли тыкал ей пальцами в глаза, чтобы она меня отпустила. А когда она закинула назад голову, я увидел у неё во рту своё яичко Марчелло Пальма

Женщина пыталась сбежать с места происшествия, но, как сообщает The Sun, полиция арестовала её, а при задержании на её лице и зубах была размазана кровь. Пострадавшего доставили в Королевскую больницу Эдинбурга, где врачи пришили яичко обратно и нанесли 15 стежков.

В ходе судебного разбирательства Нунция призналась, что в клубе выпила слишком много алкоголя и ещё в туалете употребила наркотики, поэтому уже дома не отдавала отчёт своим действиям. Суд принял решение обойтись без тюремных заключений, и женщине нужно выплатить компенсацию Пальме в размере 500 фунтов (40 тыс. рублей).