Изменил, убил, сел. Куда может привести страх перед разоблачением?

Скандал с очередными фотографиями в стиле хоум-видео Анастасии Волочковой утих, а до новых громких "утечек" интимных фото знаменитостей время пока не пришло — не до того. Звёзды готовятся к Новому году, весёлым рабочим корпоративам и отдыху на Бали и Мальдивах, после которых можно будет заявить об "утечке" новой серии интима.

А у обычных людей перерывов не случается. Страсти кипят нешуточные: ревность, измены, любовь, бывшие и настоящие любовники, ненависть, страх, безумие — бурлит жизнь. Кто-то шантажирует украденными фотографиями коллег, кто-то — бывших и настоящих любовников. Кто-то платит шантажистам, опасаясь скандала; кто-то идёт в полицию, а кто-то, рисуя в воспалённом мозгу картины разоблачений, убивает…

Основными мотивами бытовых убийств принято считать корысть, ревность, месть. Но есть ещё один мощнейший мотив — страх. Шутки с человеческой психикой, затуманенной страхом разоблачения, опасны и непредсказуемы.

В Ленинградской области на днях задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и сожжении любовницы, которая шантажировала его пикантными фотографиями, угрожая предъявить интимный компромат тогда ещё невесте подозреваемого.

История произошла ещё 8 лет назад, когда девушка, оскорбившись, что любовник женится на другой, отправилась на встречу с неверным, чтобы припугнуть фривольными фото. Домой девушка не вернулась…

Что там произошло у мужика в голове, сказать трудно. Но страшно. Что-то в этой голове явно нездорово.

По версии следствия, увидев фотографии, мужчина впал в ярость и задушил бывшую любовницу, а потом вывез тело в лес и сжег. После чего женился на ничего не подозревающей новой возлюбленной и прожил благополучно долгие годы — только недавно у следствия появились весомые доказательства причастности "примерного" семьянина к исчезновению бывшей подруги.

Страшная сила эта ваша любовь. Чтобы не потерять одну — убил другую. Хотя это не о любви. Скорее, иллюстрация из жизни психбольницы для агрессивных больных, когда пациент не в состоянии соизмерить проступок и последствия, а животный инстинкт приказывает уничтожить угрозу. Но вообще животные более разумны. И изначально полигамны за исключением некоторых видов. А моногамные лебеди, например, не склонны ни к изменам, ни к убийствам бывших любовников.

Может быть, конечно, мужик сам не понял, как так вышло, а потом решил, что раз уж так вышло — надо замести следы. И замел. Девушки не стало, угроза счастливой семейной жизни миновала. Только не учел житель Ленинградской области, что тайное имеет свойство становиться явным, пусть и через 8 лет. И убийство всплыло, и измена…

Маленькое преступление влечет за собой непоправимое. Хотя кто-то измену и за преступление не считает — это уж кого на что учили.

Для измен даже специальные сайты созданы. На самом известном ресурсе такого рода — Ashley Madison, говорящий слоган: "Жизнь коротка. Заведи интрижку." Правда, с приватностью дела у сайта супружеских измен обстоят так себе — на этой неделе специалисты обнаружили, что, несмотря на заявления о конфиденциальности размещаемой информации, увидеть скрытые фотографии пользователей может любой желающий. Доказательства миллионов супружеских измен утекли в сеть. А за это, как выяснилось, убивают….

Выбор — дело свободное. Голосуешь за полигамность — будь готов к тому, что тебя не поймут и не простят. Все как на приеме у хорошего психолога, когда психолог показал пути выхода из ситуации и последствия, а ты сам (!) выбрал приемлемый для тебя путь, понимая, все его перипетии. Осознанность называется. Тем от животных и отличаемся. Не все, как выясняется.