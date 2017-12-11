Алекс Лесли: Я разрешу заниматься сексом везде, когда стану президентом

Известный секс-тренер — о встрече футболиста с фаллоимитатором, Волочковой, президентских амбициях и технике соблазнения.

— В СМИ широко обсуждалась история, когда в столичной гостинице девушка подкараулила игрока испанской сборной Карлеса Пуйоля и напала на него в лифте с резиновым фаллоимитатором. Говорят, что она выполняла ваше задание. Что же там произошло?

— Разве кто-то вообще видел, что футболиста били? Есть подтверждение? На видео я увидел иную ситуацию: девушка просто объяснила Пуйолю серьёзность намерений и показала страпон. После этого пошёл тот самый хайп.

— Но девушка выполняла ваше задание?

— Моё. Как и ещё 500 человек онлайн-тренинга "Жизнь без трусов онлайн" в тот день. Футболист шёл у Оксаны 20-м в списке. Всего девушки атаковали тогда около 5000 известных людей. Но написали только про одного.

Публикация от SUPER (@super.ru) Дек 4 2017 в 1:00 PST

— Почему?

— Видимо, остальным нечего дурака валять. Пусть идут и становятся чемпионами мира. Станут — и про них напишут, что их ударили страпоном.

— В чём же заключалась суть задания?

— Оно называется "Стиль Серёги". Или "Стиль покера", если участник тренинга — мужчина. Чтобы понять весь смысл, надо знать теорию и практическое применение стиля. Про него я писал в книге "Евротреш. Соблазнение богатых для бедных". Вся идеология там расписана на 250 страницах с кучей примеров и стратегий — как атаковать, соблазнять. Пожалуйста, не ленитесь, откройте и разберитесь в матчасти.

— Расскажите в двух словах.

— Бесполезно. Нет резона объяснять что-то про стиль, из которого вы увидели лишь один элемент, то есть даже не 1% всех систем и техник. Это то же самое, что объяснять человеку, зачем нужны тригонометрические уравнения, когда он не знает определение синуса. Я не могу отвечать на подобные вопросы. Чтобы понять их, надо разбираться в теме. Не хотите — так и будете продолжать видеть, что футболисту дали членом по лбу. Типа это смысл техники соблазнения великого Лесли.

— Вы написали, что девушка применила приём влюбления. То есть можно показать страпон и влюбить в себя?

— Я уже сказал, что нужно делать, чтобы разобраться в этом. Скажу только, что после этого Пуйоль её запомнил. И теперь у Оксаны есть стратегия, что делать во время следующей встречи.

— Она будет работать?

— Конечно. Мы проводили пример успешного выполнения задания на известном олигархе. На нём тренировалась Настя Рыбка. Есть аудио и видеоподтверждение, что стиль работает.

— Кстати, а почему Пуйоль?

— Да нравится девочке этот футболист. Вот как мне нравится какая-нибудь Анджелина Джоли. Хочу её, и всё. А вы спрашиваете: "Зачем тебе влюблённая Анджелина?" Кажется, ответ очевиден. Плюс Пуйоль вообще находился в списке Лесли.

— Что это за список?

— Список мужчин и женщин, которых хотят все. Вот Пуйоля хотят все, куча баб. Куча баб хочет Марадону и других известных людей. Для этого люди и становились теми, кем являются. Они мечтали, чтобы их хотели. Им нравятся публичность, внимание, как реагируют. Что в них влюбляются толпы поклонников. Они этого хотят, поэтому к ним и идут.

— Ваш тренинг состоит из заданий. Сколько их?

— 21. По количеству дней. Каждый раз участники выполняют задания на незнакомых людях, от старта к финишу сложность увеличивается. Но смысл един: разрабатываются и отрабатываются стратегии соблазнения, начиная со знакомства. Дальше идут навыки влюбления, различных воздействий на противоположный пол. Раз в день группа получает одно задание, каждый должен его выполнить.

— Много участников?

— 500 человек из разных стран и разных национальностей. Мы насчитали 10 языков общения. В течение суток все они выходят в "Перископ" и показывают, как проходят задания. Это очень интересно. Не только мне, но и другим участникам.

— Чем?

— Представьте: вам постоянно приходят сообщения, что кто-то занимается практикой. Тебе самому это надо сделать. Но пока готовишься, видишь, как делают другие. Наблюдаешь стили и фишки других людей в реальном времени. Когда наступает время выходить в онлайн, ты уже знаешь, как всё выглядит.

Первопроходцы у нас — это север. То, что за полярным кругом. Ребята оттуда всегда первыми выходили. Все видели, как они идут по снегу в шапках-ушанках. Помню, шикарный момент, как человек в поле говорит: "Где я здесь найду кого-нибудь, чтобы потренироваться?" И вдруг увидел девушку.

После севера выходят Красноярск, Уфа, Пермь, Москва. Дальше Европа, даже Африка. Завершает день Америка. Причём у нас уже утро, а у них ещё вечер предыдущего дня. Получается, что мы сутками смотрим, как люди знакомятся, соблазняют. Это гигантский опыт! Каждый участник видит, как это происходит. За 21 день формируются такие знания, которые основательно оседают в тебе, тем более что каждый не только смотрит, но и сам всё отрабатывает. С 15-го дня в тренинге появляются знаменитости.

— Зачем?

— Всё просто: отрабатываешь на звёздах — потом не будешь бояться тех людей, которых действительно хочешь.

— Кого из звёзд уже отработали?

— Там целый список. Помеченные сердечками — готовы. Сейчас нашли Джоли. Весь вопрос в правильном подкате. Из российских знаменитостей взяли около 50 фамилий.

— Как узнать, что участник выполнил задание, а не обманул?

— Видео. И не просто, а онлайн-трансляция. Каждый участник тренинга ведёт live в "Перископ". Таким образом, тренер в режиме реального времени видит, что происходит, и может скорректировать действия, фразы. Взять ситуацию с тем же Пуйолем. Когда девушка подошла к нему в первый раз, у нас имелась возможность что-то подсказать ей. Во второй раз уже нет. Всё происходило в лифте, связь оборвалась. Но это форс-мажор. В других ситуациях тренер обязательно ведёт человека, который находится рядом с монстром.

— С кем-кем?

— Ну, с этим селебрити, которого все хотят. Мы называем их монстрами. Как в РПГ-игре. Наш тренинг — это ведь тоже игра.

— Дорогая?

— 2000 рублей за участие. На выходе вы получаете планетарный опыт и умения по знакомству и соблазнению.

— Вы сказали про олигарха. Его тоже соблазняли по заданию?

— Именно. Я вёл девушку — Настю — всё время. Когда была у него на яхте, на даче. Поэтому у неё всё и получилось. И продержалась так долго. Плюс отработала кучу фишек и техник, которые вошли в историю соблазнения. Это ведь колоссальный эксперимент. Соблазнить олигарха. Причём не звездой, а нищей студенткой из Бобруйска. Она никто, без копейки. Но решилась и победила.

— Причина успеха?

— Я писал об этом в книге. Известные и популярные люди хотят к себе другого отношения, чем привыкло большинство. Рабы и кланяющиеся в ножки интересны только тем, у кого в них нехватка. Олигарху или известному футболисту не надо, чтобы на него молились. Это и так весь мир делает. Они просто хотят, чтобы женщина вела себя красиво и очень нагло.

У большинства олигархов есть фетиш: слабая утончённая девочка, которая будет доминировать над ним. Если такая найдётся, он втрескается. Не в служанку. Их вокруг полно, они уже задолбали.

— В конце концов олигарх и девочка из Бобруйска разошлись...

— Есть такая пословица: охотница не сливается. Они разойдутся, когда кто-то из них умрёт. Тогда можно будет сказать, что игра закончена. Пока она или он имеют интерес — ни хрена не разошлись. Или вот говорят: "А что, если он против?" Как утверждал Борат, "а согласия и не требуется". Когда ты жертва, пусть и олигарх, тебя не спрашивают. Это принцип охотницы. Она не узнаёт разрешения, влюблять или нет, атаковывать или нет. Она будет это делать, потому что ей так нравится и хочется.

— История с сексом на набережной Тараса Шевченко. Снова вы организовали?

— Да.

— Какой от этого профит для девушек?

— Удовольствие. Я иногда даю задание, чтобы люди просто кайфанули. Знаете, какая одна из основных эротических фантазий женщины?

— Не представляю.

— Получение удовольствия от секса с незнакомцем. И вот идёшь ты по набережной — оп, незнакомец, классный парень. Вы занимаетесь сексом рядом с Домом правительства. Замечательно! Они счастливы! И правительство должно иметь прямую заинтересованность, чтобы народ был счастливый. Но девочек посадили. В этот момент я разочаровался в нашем правительстве. И решил баллотироваться в президенты, чтобы закончить это безобразие.

— В смысле?

— Люди должны получать удовольствие когда хотят, где хотят и с кем хотят. Какие претензии могут быть? Ночь, пять утра, набережная, никого нет. Почему нельзя заняться сексом напротив Дома правительства? Чем он отличается от остальных домов? В Доме правительства никто никогда не трахался в туалетах? В самом правительстве никто не занимался сексом?

— Занимались?

— Конечно! И в правительстве, и в Думе. Хватит быть ханжами и рассказывать, что этого не делали. Знаю я все истории. Во всех кабинетах это делали. Это же, сука, фетиш у людей такой — в кабинете начальника заняться сексом.

Так что, когда я стану президентом, разберусь с бардаком. Можно будет заниматься сексом везде. Разрешу это на официальном уровне.

— Обнажённые фото Волочковой опубликовал ваш ученик?

— Нет. Чего вы все привязались к Чермену? Он классный парень, который давно учился соблазнению. Начинал по книжкам. Влюбил известных людей. Но он не спал с Волочковой и не фоткал её. Это сделал я.

— Серьёзно?

— Абсолютно. Всю вину беру на себя. Судите, я виноват.

Я же готовлюсь стать президентом. Поэтому учусь брать вину. Это важно. Сами знаете наш народ: дороги кривые — виноват президент, налоги большие — виноват президент. Во всём виноват президент. Вот я и тренирую это.

— В каком году собираетесь баллотироваться?

— И в 2018-м, и в 2024-м, и всю оставшуюся жизнь. Я уже в гонке. В середине декабря старт кампании объявят официально, сразу начнём собирать подписи. Как наберём 300 тысяч — подадим в ЦИК, и дальше по плану.

— Чем вы зарабатываете кроме тренингов?

— Да чем… А зачем мне вообще деньги? Посмотрите на меня — майка и шорты одни и те же. Правильно ем и сплю. Человеку, который всё это делает, деньги не нужны. Они не главное в жизни.

— Хотя бы кем-то работали?

— Уже 20 лет без работы. Просто получаю удовольствие от того, что делаю.

— Правда, что вы родились в Белоруссии?

— Да. А сейчас гастролирую по всему миру. Только две недели могу оставаться в одном месте. Дальше лечу в другое — на тренинг или встречу. Я вообще человек мира. Не считаю себя гражданином какой-либо страны. Думаю, в будущем государство должно пасть, как структура, которая держит людей вне свободы. Я согласен с Марксом, что падут три несвободы: государство, частная собственность и брак.

— Что ответите людям, которые пишут, что вы не в себе и занимаетесь бредом?

— Расскажу историю. Одному известному математику, который много лет провёл в тюряге, говорили, что он не совсем в себе. Он извлекал корень из минус единицы. Над ним смеялись: "Ты дебил, что ли? Кому это нужно?"

А ровно через 100 лет после этого появилась аэродинамика. Люди начали придумывать, как летать на самолётах. И извлечение корня из минус единицы оказалось крайне нужным занятием. Потому что вся аэродинамика была завязана на теории комплексных переменных.

— Вывод?

— Когда человек говорит, что кто-то занимается бредом, это значит, что через 100 лет что-нибудь взлетит. Такой вот метафорой ответил.

— Кроме мастера соблазнения вы ещё и мастер секса. Пара базовых советов?

— Первое: функция должна работать регулярно.

— Что это значит?

— Хорошо, когда мужчина занимается сексом с разными партнёршами. Или женщина — с партнёрами.

Второй момент: чтобы стать профессионалом секса, нужна тренировка. Как и во всём остальном. Как в других видах спорта. Если ты считаешь себя охренительным любовником, а у тебя была всего одна девочка, значит, в сексе ты ничего не умеешь.

— В России секс боятся обсуждать открыто. Расскажите, почему это не страшно, а круто?

— Секс — единственное природное удовольствие, которое может заменить алкоголь, наркотики, табак. Секс — та зависимость, которая не является вредной. И не влияет на психику. Вот говорят: "Он страдает сексуальной зависимостью, сексоголик…" На самом деле это просто здоровый человек. От изобилия секса никогда не будет проблем. И наоборот.

Когда мы очень хотим секса и сдерживаем себя, мы становимся реально больными. Энергия не выходит наружу, ходит туда-сюда внутри. Человек выводит её в агрессию или сублимирует. Чтобы избегать этого, надо выпускать энергию через секс. И ещё важный момент.

— Какой?

— Когда мы говорим о сексе открыто, происходит излечение нас.

— Это как?

— Есть замечательный город нудистов Кап-Даг, где люди ходят голыми. Там можно спокойно подойти к любой девушке и предложить секс. Это считается нормальным. Но, что важно, в Кап-Даге вообще нет извращений, изнасилований, агрессии. Все общаются со всеми. Никто не говорит: "Фу, какие у тебя сиськи страшные, а у тебя член не так висит". Все очень вежливые и интеллигентные люди.

— В чём секрет?

— Одежда. Когда мы надеваем одежду, то закрываем себя. Начинаем всех вокруг подозревать. Возникает агрессия. Поэтому надо раздеваться. Снимайте трусы и голосуйте за Алекса Лесли. Когда я стану президентом и раздену всю страну, мы станем самой богатой державой мира.