Подруга порнозвезды, покончившей с собой, опубликовала их последнюю переписку

25-летняя порнозвезда Огаст Эймс покончила с собой, не выдержав травли в Сети. Но, как оказалась, за месяц до этого ей самой пришлось вытаскивать из депрессии 23-летнюю коллегу по работе Кейшу Грей.

На Огаст набросились в соцсетях после того, как она отказалась работать с актёром, принимавшем участие в гей-порно. Девушка, которая долгое время находилась в депрессии, пыталась объяснить свою позицию, но её никто не слушал. А между прочим, за месяц до суицида Огаст подставила плечо помощи своей коллеге, которая находилась в такой же ситуации, пишет The Sun.

На скриншоте, который попал в распоряжение английского таблоидного издания, можно прочитать утешительные сообщения, которыми Огаст подбадривала свою подругу Кейшу, которая переживала депрессию.

Я надеюсь, с тобой всё хорошо! Знаешь, я сама недавно была в депрессии...просто хочу сказать тебе, что ты всегда можешь поговорить со мной, когда тебе захочется... Огаст Эймс

Это так мило, спасибо тебе большое Кейша Грей

Позже Кейша поделилась селфи вместе с Огаст в социальной сети, в подписи к фото она написала благодарности коллеге за поддержку.

Отпусти эти все ситуации, Огаст Эймс, и спасибо тебе, что ты была со мной в такое трудное время... Кейша Грей

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