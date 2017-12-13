10 звёзд 90-х и нулевых, чьи голые фото сливали в Сеть

Ранее Лайф писал, что в Сеть утекли интимные фото рыженькой из "Зачарованных" Роуз Макгоуэн. Вспомним, какие ещё звёзды, блиставшие в 90-е и нулевые, оказывались "заляпаны" в такого рода скандалах.

Хайди Клум

Rankin часто берётся за съёмки ныне 44-летней немецкой супермодели Хайди в белье, а также за эротические фотосессии. Однако эти фото были сделаны не для широкой публики.

Кирстен Данст

Порцию интимных снимков Кирстен вывалили в Сеть вместе с десятками других, более юных звёзд Голливуда. Громче всех тогда обсуждался взлом личной базы Дженнифер Лоуренс. Но и к 35-летней актрисе, начавшей свою карьеру ещё в 1989 году, внимания было немало. Шутка ли, всё-таки вместе с ней выросла армия фанатов "Человека-паука".

Скарлетт Йоханссон

33-летняя американская актриса и певица начала свою карьеру в 1994 году. Когда в Сети появились интимные фото Скарлетт, злопыхатели поспешили обвинить актрису в желании дёшево попиариться, но такие разговоры ходили недолго. За этот снимок хакер-воришка поплатился тюремным сроком в 10 лет.

Наташа Королёва

44-летняя российская певица Наташа Королёва тяжело пережила слив её откровенных фото с отдыха с мужем Сергеем Глушко в Сеть. По некоторым данным, она даже из-за этого лежала в больнице.

Кейт Хадсон

Голые фото 38-летней американской актрисы попали в Сеть. Эти снимки были выложены вместе с фото обнажённой Майли Сайрус и подогрели и без того громкий скандал.

Энн Хэтэуэй

Голливудская актриса, звезда картин "Интерстеллар" и "Алиса в Стране чудес" 35-летняя Энн Хэтэуэй не ожидала, что тоже может стать жертвой хакерских атак, а она оказалась большой любительницей селфи в зеркале. В Сети появился ряд снимков, на которых актриса и её супруг проводят время нагишом.

Юлия Ковальчук

Снимки голой 35-летней Юлии Ковальчук часто попадают в Сеть: певица пережила уже как минимум две хакерские атаки. Однако реагирует она на них совершенно спокойно и отказывается платить злоумышленникам выкуп, хотя они предлагали.

Дана Борисова

Откровенные снимки 41-летней Даны Борисовой, на которых телеведущая позирует обнажённой, стали достоянием общественности. Для киберпреступников Дана — один из излюбленных объектов для нападений.

Эмбер Хёрд

Фотографии голой 31-летней американской актрисы и бывшей жены Джонни Деппа слили в Сеть в декабре 2011 года. Видимо, как раз для него фото и были предназначены, но попали в Паутину на обзор всяким зевакам.

Аврил Лавин

Интимные фото 31-летней канадской певицы были украдены хакерами и выложены в Cеть в 2014 году. На них Аврил предстаёт перед камерой на отдыхе и, как мы видим, отрывается на всю катушку.