Учёные выяснили, сколько должен длиться секс, по мнению женщин

Причём идеальная продолжительность секса для мужчин и женщин совпала, правда, результаты всё равно далеки от реальности...

Благодаря новому опросу, проведённому сайтом Saucy Dates, удалось выяснить, сколько же должен длиться секс, по мнению женщин. В исследовании приняли участие 3836 человек. Согласно их ответам, средний показатель продолжительности полового акта составляет 25 минут 51 секунду.

Несмотря на то что мнение женщин сошлось с мужским — 25 минут 43 секунды, — желания респондентов далеки от реальности. По данным сайта, продолжительность секса на самом деле далека от идеального показателя. Так, например, рекордное время показали жители США — 17 минут и 5 секунд для мужчин в возрасте 31 года. В том же возрасте британцы занимаются сексом в среднем 16 минут и 58 секунд.