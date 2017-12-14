31-летнюю порнозвезду нашли мёртвой после её загадочного поста в Instagram

Причина смерти пока неизвестна, но хозяин квартиры, где нашли труп, утверждает, что около кровати лежали таблетки.

Модель и порнозвезду Юризан Белтран нашли мёртвой в квартире, которую она арендовала в Лос-Анджелесе. По словам хозяина апартаментов, рядом с телом 31-летней актрисой лежали таблетки. Точная причина смерти пока неизвестна, однако следствие предполагает, что это могла быть передозировка, сообщает MikeSouth.com.

Перед смертью Юризан оставила загадочные сообщения в социальных сетях.

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По словам близких друзей погибшей, в последнее время она пристрастилась к вечеринкам, где, возможно, употребляла наркотические вещества. Коллеги и друзья принесли свои соболезнования родственникам Юризан.

Юризан родилась и выросла на жарком побережье Лос-Анджелеса — проспекты этого города вывели её прямиком на порог порноиндустрии. Первые съёмки девушки прошли в 2005 году, с тех пор она успела сняться более чем в 200 картинах.

Новость о смерти Юризаны появилась через неделю после того, как не стало ещё одной порноактрисы. 23-летняя Огаст Эймс покончила с собой из-за травли в соцсетях.