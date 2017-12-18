Сразу две учительницы из одного штата попались на оральном сексе с учениками

32-летняя Джессика Лэнгфорд, замужняя учительница математики из штата Огайо, обвиняется в оральном сексе с 14-летним учеником своей школы. Двумя неделями ранее по аналогичному обвинению была арестована 23-летняя Мадлен Маркс — её обвинили в связи сразу с двумя несовершеннолетними учащимися.

Больше о деле Мадлен вы можете прочитать в материале Лайфа: Учительница арестована за оральный секс с двумя школьниками

Как и Мадлен Маркс, её коллега Джессика Лэнгфорд обвиняется в оральном сексе с учеником, сообщает The Sun. По мнению следствия, 23 мая 2017 года учительница математики вступила в связь с 14-летним подростком прямо на территории школы. Интересно, что до инцидента женщина девять лет проработала в учебном заведении.

Обе учительницы отрицают связь с учениками, однако в случае с Мадлен у следствия есть доказательства, а обвинение Джессики построено исключительно на показаниях подростка. Сообщается, что юноша рассказал о сексуальных отношениях с Лэнгфорд другой учительнице из своей школы и та обратилась в полицию. В настоящий момент следствие по делам Мадлен и Джессики продолжается, но обе преподавательницы уже уволены из учебных заведений.