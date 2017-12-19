20 пар, которые в 2017 году спалились во время секса в необычных местах

Разумеется, это никакой не рейтинг и даже не список локаций. Речь пойдёт о новостях 2017 года, в которых рассказывалось о парочках, занявшихся сексом в публичных или необычных местах.

В пути

Эти влюблённые занялись любовью в машине на скорости 112 км/ч, когда гнали по трассе, связывающей столицу Аргентины Буэнос-Айрес с Боливией. Водитель был явно недоволен тем, что его спалили.

Эта парочка занялась сексом на столичной трассе. Любители экстрима не снижали скорость и ехали на уровне около 70 км/ч.

Очевидец снял видео, на котором пара, одетая в форму "Янкиз", занимается сексом, прямо в вагоне метро. Позже оказалось, что девушка таким образом утешала парня — их команда проиграла...

Пара занялась сексом на мосту под дождём, заблокировав движение. По словам очевидца, в этот момент возле лестницы собралось немало народу, а на дороге стала образовываться пробка.

В городе Данидин на севере Новой Зеландии парочка занималась любовью прямо на скульптуре овцы. По данным местных СМИ, влюблённые находились под влиянием алкоголя или наркотиков.

Беззастенчивые влюблённые решили скрасить ожидание поезда и занялись сексом прямо на платформе надземной станции в восточном Лондоне. На кадрах, которые снял один из очевидцев, видно, как мужчина в чёрном пуховике развлекается с девушкой с короткой стрижкой, которая спустила нижнее бельё.

На берегу

Шум поднял случай, когда парочка занялась сексом на набережной Тараса Шевченко в Москве. Они совершенно не стеснялись прохожих, а подруга героини снимала всё на видео, хохоча от происходящего. Позже сексом занялась и она.

В Колумбии пара занялась сексом прямо у реки Гуатапури недалеко от города Вальедупар. Позже к влюбленным подошел полицейский, который оштрафовал их.

В Аделаиде, Австралия, влюблённые занялись любовью на общественном пляже Henley Beach в первой половине дня.

В Австралии воры занялись сексом прямо в лодке, которую обокрали после страстных утех. Владелец судна решил проверить, куда делись некоторые вещи, и просмотрел видеозапись, которая оказалась фильмом для взрослых...

В воздухе

Пара прилюдно занялась оральным сексом на борту самолёта из Петербурга в Москву. Чтобы добавить остроты моменту, мужчина попросил соседа по ряду в самолёте заснять происходящее на камеру мобильного телефона.

Пара занялась сексом в самолете прямо на пассажирских сидениях. Пассажирам пришлось наблюдать, как женщина прыгала на мужчине при всех без какого-либо стеснения.

На борту Ryanair молодая пара занялась сексом прямо на глазах шокированных пассажиров. Воспользовавшись полупустым салоном, пара решила не упустить шанс, но один из пассажиров снял их на видео и разместил на Youtube.

В угаре

На вписке несовершеннолетних в Архангельске пара подростков уединилась в одной из комнат для занятия сексом, однако друзья не дают им покоя: просят дать сигарет и подкалывают парочку.

Пара занялась сексом на одной из площадей в городе Усть-Лабинске на Кубани. Шалость влюблённым обошлась в пять суток заключения.

В США парочка занялась сексом прямо на скамейке в парке. Видео было снято прохожей в штате Иллинойс и опубликовано в Snapchat. Как отмечается, парочку не смутило, что их снимают, они продолжили любовные утехи.

Известную бразильскую актрису застал за сексом с незнакомцем в грузовике местный фотограф, который утверждает, что искал птиц в лесу, когда случайно наткнулся на пару. Публикация этого фото вызвала бурю обсуждения, в первую очередь потому, что актриса замужем, а на снимке изображён явно не её муж.

В танце

В ночном клубе Нижнего Новгорода молодые люди занялись сексом под "Нирвану". На кадрах видно, как парень и девушка занимаются любовью, совершенно никого не стесняясь — очевидцами сцены стали десятки людей, находившихся на танцполе.

"Показательные выступления"

Посетители заведения успели заснять на камеру и выложить в социальную сеть видео с раскрепостившимися после двух выпитых бутылок водки отдыхающих. Пара решила прилюдно заняться сексом в ресторане "Арго" в городе Нерюнгри.

Эта свадебная парочка решила сделать самую оригинальную свадебную фотосессию и не промахнулась. Молодожёны позируют для фотосессии во время орального секса.