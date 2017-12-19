Пару, занявшуюся сексом на овце в Новой Зеландии, сняли на видео

Инцидент произошёл около часа ночи в Новой Зеландии, когда прямо на скульптуре овцы, стоящей возле дороги, девушка с парнем занимались сексом.
Мимо проезжал автомобиль, и молодые люди начали им кричать и громко смеяться, на что парень не стал отвлекаться от процесса и лишь махнул рукой ребятам.
Съёмка попала в Сеть. Полиция уже в курсе происходящего, сейчас изучает кадры видеозаписи и ищет нарушителей. Подобные непристойные действия в Новой Зеландии могут привести к двум годам лишения свободы.
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