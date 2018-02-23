Сетевой секс

Колумнист Мария Алексеева — о том, что секс по переписке — это совсем не новое развлечение и нам никуда от него не деться.

Мода циклична, и мода на секс в том числе. Сейчас уже сложно представить, что совсем недавно попасть во Всемирную паутину было не так-то просто, а современные дети и знать не знают про диалап и занятую телефонную сеть при доступе в Интернет.

Мы часами грузили одну песню или видео и могли не загрузить их до конца из-за сбоя связи. В этом была определённая романтика, конечно, но стоит признать, что доступ к любой информации в пару кликов — это невероятно удобно.

Когда стали появляться более человечные способы получить нужные данные, но ещё не набрали свою популярность чаты и онлайн-дневники, люди общались на форумах или чатах от каких-либо порталов. Тогда же появились "приваты", где происходило самое интересное.

Незнакомцы со всей страны находили друг друга так же, как и сейчас, по сути, но интерес был не в том, чтобы узнать о чужих хобби, а скорее в том, что на ком надето и в какой позе секс предпочтительнее. А благодаря анонимности узнать это всё мог кто угодно и для каких угодно целей.

Мужчины и женщины, дети и подростки — кто угодно мог оказаться по ту сторону экрана, и никто не в силах был привлечь к ответственности извращенцев или маньяков, которые день за днём находят для себя новых жертв на просторах Сети.

Безусловно, не все те, кто жаждал секса по переписке, негодяи. Большинство из этих людей просто одиноки или не смогли найти партнёра по интересам, вот и приходилось выкручиваться. Вполне возможно, что у них были на тот момент семьи и дети, но признаваться в собственных пристрастиях было уже поздно, а Интернет безграничен. Безграничны возможности, желания и способы их претворения в жизнь.

Секс, который всегда был табуирован, вдруг стал доступным для любого, у кого дома провели выделенную сеть, — это ли не чудо? И так продолжалось какое-то время, пока людям не надоело. Вы же не можете каждый день, на протяжении всей жизни, есть один хлеб? Вот и они не смогли.

Нет, секс по переписке никуда не пропадал, просто нарваться на мужчин, совершающих определённые манипуляции перед камерой, стало гораздо сложнее. Да и сам секс стал гораздо доступнее, чего уж тут. Люди, которые никуда не могли выплеснуть свои тайные желания и предпочтения, получили неограниченный доступ к разному виду порно, к видео и текстовому контенту и в какой-то момент пресытились им до тошноты.

Но, как я уже сказала в начале, мода циклична. С тех пор прошло около 10 лет, самый верный срок для повторения казалось бы забытых модных веяний, но если за пристрастиями в одежде легко следить, выходя на улицу или листая фото в социальных сетях, то узнать, что творится по ту сторону голубого экрана, не всегда бывает просто. Да и мы вроде уже не дети, чтобы следить за чужими переписками?

Прежние форумы и чаты перешли в удобные мессенджеры, настройки приватности в обычном мобильнике так серьёзны, что мы даже и представить себе такого не могли тогда. Вы можете прятать в медиафайлах хоть порно, вряд ли кто-то узнает об этом без вашего собственного желания.

Но, как это ни удивительно, секс по-прежнему табуирован для большинства людей и предложение переспать многие воспримут как оскорбление. Следовательно, риски и азарт остались такими же, что и в середине нулевых.

Людям надоели видео и фото от тех, кто зарабатывает на этом миллионы, они хотят индивидуального подхода, индивидуального контента и ищут теперь его там, куда ушли все бывшие завсегдатаи форумов, — в мессенджерах, социальных сетях и паблик-чатах. Благо сохранить анонимность сейчас ещё проще, чем раньше.

И вот так спустя десятилетие мы вернули себе прежние времена с секс-переписками с незнакомцами, с тайными онлайн-дневниками в мессенджерах и возможностью показать все свои "грязные" стороны, при этом не пачкая руки. И я думаю, что это очередная возможность перестать считать секс чем-то постыдным и грязным, а если уж вам совсем тошно от такого бескультурья, просто подождите немного — мода снова утихнет, а ещё через 10 лет вам, возможно, даже понравится.