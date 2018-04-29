Она потерпит

Колумнист Мария Алексеева — о женщинах, которые готовы терпеть любые унижения, лишь бы не остаться без пары.

Существует такой тип женщин, который не даёт мне покоя. Естественно, исключительно из-за того, что я их категорически не понимаю. Даже не знаю, как можно было бы назвать их, чтобы это не было вне правил РКН и в целом не особо оскорбляло. Честно, я долго думала, какое слово можно подобрать, но ничего, кроме "терпила", в голову не приходит. Что ж, пусть будет так.

Типичная женщина-терпила использует фразы вроде "плохонький, но свой", "мужика надо воспитывать под себя", "я ему разрешаю ходить на встречи с друзьями" и прочий бред. Конечно, фразы эти не имеют никакого смысла и веса и придуманы исключительно ради подруг, которым стыдно признаваться, что их драгоценный суженый крутил их на этом самом да только успевал прибавлять ускорение.

Женщина-терпила никогда не признает, что мужчине на неё наплевать, что с ней он находится исключительно ради стабильного секса и удобства, периодически устраивая показательные выступления, изгнания из квартиры и прочие унижения, которые другая не то что терпеть бы не стала, но ещё и нос сломала бы "суженому". Я могу хоть как-то понять тех, кто пытается сохранить отношения, пойти на примирение, когда в отношениях происходит разлад, но стабильные унижения и потребительское отношение — никогда.

Нет, вы только представьте, у меня есть знакомая, которой мы сказали, мол, дорогая, ему же на тебя насрать, он оскорбляет и унижает тебя, он не хочет на тебе жениться и заводить семью, он просто трахает твоё податливое тело! И знаете что? Женщин-терпил это устраивает. Они продолжают день за днём идеализировать своих благоверных, скрывая реальное положение дел и надеясь, что их старания рано или поздно принесут хоть какой-то результат.

Как вы понимаете, никакого результата не будет. Такие отношения изначально обречены либо на провал, либо на страдания. Женские, конечно же, страдания. И тут возникает вопрос: ради чего люди сами себе вставляют палки в колеса? Серьёзно, это же наверняка какое-то ответвление в BDSM-культуре! Не будет обычный здоровый человек позволять день за днём смешивать себя с грязью, ещё и отрицать это.

Возможно, я просто совсем не понимаю превратностей судьбы, истинной любви, настоящих отношений, но я искренне надеюсь, что рано или поздно (пожалуйста, пусть рано, Господи!) эти женщины наконец-то откроют глаза и перестанут ждать чуда там, где можно получить только унижение, завуалированное под отношения.