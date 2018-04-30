Страсти по власти. Зачем молодым девушкам "сморчки"?

Популярный блогер Лена Миро как-то писала про жену Дмитрия Диброва Полину, удивляясь, как молодая красивая женщина живёт со "сморчком-старикашкой" на 30 лет старше. А развалившийся брак Армена Джигарханяна и Виталины Цимбалюк с ещё более существенной разницей в возрасте не обсудил только ленивый.

Что же толкает молодых привлекательных женщин в объятья убеленных сединами старцев? Деньги? Они, конечно, тоже, но есть гораздо более сильный афродизиак — власть.

Помните, как подробно в детских сказках описывались героини? Мы знали о них всё — цвет глаз и волос, покрой платья и материал башмачков; восхищались душевными качествами, нежным голоском и универсальными навыками домохозяйки. О герое её грез знали только, что он — Принц. Внешность и душевные качества не играли никакой роли, главное, что Принц. Облеченный властью.

Власть и страсть созвучны и идут рука об руку, превращая плюгавого мужичонку в объект вожделения.

Посмотрите при случае, как меняет человека судейская мантия, мгновенно превращая рядового обывателя в вершителя судеб. Как стремительно возрастает интерес к человеку, когда понимаешь, что в его руках — власть! Власть притягивает и ослепляет.

У знаменитостей власть особая, замешанная на известности и востребованности. О них мечтают сотни, а тысячи — внимательно следят за их жизнью и ловят каждое слово, нередко незаметно для себя подстраивая свои жизненные установки под ценности, пропагандируемые кумиром. Их концертов, ролей, режиссёрских работ, программ и мнений ждут с нетерпением, чтобы потом долго обсуждать, примеряя к своей жизни. Что это, как не власть над умами?

​Известность — та же власть. А возлюбленные знаменитостей млеют от чувства сопричастности великому, купаясь в отблесках славы и не обращая внимание на старческие немощи и причуды.

Вспомните, как развиваются скандалы с секс-домогательствами — стоит одной "звёздочке" заявить, что её домогался кто-то более-менее знаменитый, и тут же со всех сторон набегают "сопричастные", чтобы заявить о себе — они востребованы, их тоже коснулась властная длань развратника, они в тренде.

Именно на власти замешаны и романы пациентов с лечащими врачами и психологами! Мы приходим к ним беспомощными и опустошёнными, а они наполняют нас здоровьем, избавляют от боли и застарелых комплексов. И в какой-то момент, ощущая себя полностью в их власти, мы неожиданно влюбляемся по уши. Влюбляться в психолога особенно страшно. Он знает о пациенте так много, что легко может манипулировать чувствами и эмоциями. С точки зрения профессиональной этики роман с пациентом для психолога недопустим, но недобросовестные врачеватели душ нередко правилами пренебрегают и вовсю пользуются обретённой властью в своих интересах.

В знаменитостей и психологов, властвующих над умами и душами , влюбляются и мужчины и женщины.

Но всё же власть — слово мужское. Именно мужчину она наделяет особой привлекательностью в глазах женщины. Женщина, наделённая властью, мужчиной воспринимается скорее как конкурент, а не объект страсти, если только он не наделён властью ещё большей.

А вот на женщину власть действует магически. Влюбиться в шефа — что может быть прозаичнее, обыденнее и в то же время захватывающе-романтичнее? Нельзя сказать, что возраст, внешность и душевные качества начальника совсем уж не играют роли, скорее власть всё сглаживает и приукрашивает. А уж если начальник — обаятельный душка, разбитые сердца гарантированы.

Молодая девчонка-секретарь и самодостаточная прожжённая бизнес-вумен одинаково легко попадают в эту ловушку влюблённости. Кто-то сдается сразу, кто-то борется и демонстрирует сильную и независимую. На их место приходят следующие, и истории повторяются. Так устроен мир. Доминирующий самец всегда собирает самый богатый урожай. Это только в детских сказках принцессы сбегают с трубочистами и свинопасами. Ну или по большой любви. Но вот любовь к власти никакого отношения не имеет. Она сама по себе и непредсказуема до абсурда.

А страсти — они всегда по власти.