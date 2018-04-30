Ты смогла бы мне изменить?

Колумнист Мария Алексеева — о том, что никогда не стоит обещать то, в чём не уверены.

Однажды один мой очень романтичный молодой человек, глядя на меня глазами Бэмби, спросил: "А ты бы смогла мне изменить?" А я растерялась. Ну, то есть как растерялась. Задумалась. Стала размышлять, пока его взгляд становился всё более грустным. Но увы, сожрав тонну обещаний, пережив абьюзеров, наркоманов, поэтов, маменькиных сынков, нормальных ребят, на**щиков, начинаешь несколько иначе смотреть на мир и на то, что в нём происходит. Уже не так горят глаза, уже думаешь больше о себе, чем о других, о собственном комфорте. И я честно ответила ему: "Не знаю". Конечно, блеск в его глазах вывернулся наизнанку и остаток вечера мы провели чуть ли не в скорбном молчании, но я не люблю врать, а тем более обещать то, в чём я не уверена.

Собственно, объяснила ему, скажу и вам. Если вдруг вы до сих пор считаете, что никогда в жизни, ни при каких условиях вы ни за что не измените своему партнёру, у меня для вас плохие новости.

Нет, безусловно, вы можете быть самым верным человеком на свете, но и измена — это не всегда то, к чему человек подходит осознанно. Так, на вопрос "а смогла бы ты простить измену?" я чётко отвечаю: "Смотря какую". Да, все они одинаково болезненны, но всё же у них абсолютно разная природа. Можно долго отсылать друг другу письма, писать стихи и вожделеть кого-то, будучи уже несвободным человеком. А можно разругаться, разбить бабушкин сервиз, хлопнуть дверью, напиться и переспать с кем-то. От злости, от обиды, из желания доказать себе, что есть ещё что-то в пороховницах.

Надеюсь, что вы чувствуете разницу этих двух ситуаций.

Тут не будет душещипательных выводов, призывов изменять или, наоборот, быть самым верным партнёром на свете. Каждый человек вправе выбрать свои собственные границы норм и морали, жить в этой парадигме и быть счастливым. Главное, чтобы это не мешало другим и не травмировало их.

Но в следующий раз, когда будете рвать на себе волосы, отрицая любую возможность измены, крепко подумайте, что с вами случится через год, два, десять. Можете ли вы быть столь уверенными в своих заявлениях, или стоит признаться хотя бы самим себе, что то самое страшное на самом деле может привести вас к чему-то большему.