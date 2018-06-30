4 последних научных открытия, перевернувшие представление о сквирте

Что такое сквирт?
Прозрачные струи, вырывающиеся наружу из женских половых органов так, как это изображают в порно, не могут не содержать мочу. Специалисты утверждают, что в противном случае такому объёму жидкости просто неоткуда было бы взяться. Исследователи сошлись во мнении, что значение термина "женский эякулят" должно быть сужено до "молочно-белой жидкости, выделяемой влагалищем в небольших объёмах".
Откуда берётся эта жидкость?
Источником "женского эякулята", по-видимому, являются железы Скина, расположенные на передней стенке влагалища, вокруг нижнего конца мочеиспускательного канала. Их называют женской простатой, потому что они продуцируют те же вещества, что и мужская версия этого органа. Тем не менее сами по себе железы Скина не способны синтезировать даже несколько десятков миллилитров эякулята.
Значит, всё-таки моча?
Французские исследователи провели эксперимент. Они пригласили семь девушек и попросили их помочиться. С помощью ультразвука учёные убедились в том, что мочевые пузыри испытуемых абсолютно пусты. Затем их попросили довести себя до оргазма — собственными силами или прибегнув к помощи партнёра. Всю жидкость, которую выделили девушки, отдали в лабораторию. Учёным удалось выяснить, что, во-первых, мочевые пузыри испытуемых снова оказались наполнены. А во-вторых, "эякулят" пяти из семи участниц эксперимента содержал вещество, которого изначально не было в их моче.
Как женщине обрести эту сверхспособность?
Основатель школы сквиртинга PlayLab Кеннет Плэй однажды стал свидетелем массового сквирта: во время мастер-класса "эякулировали" сразу 12 женщин, которые раньше никогда не испытывали ничего подобного. По словам эксперта, секрет успешного сквирта кроется не в физическом воздействии на эрогенные зоны, а в психологическом раскрепощении. Недаром сквирт, по последним данным, заставляет 79% женщин считать свою сексуальную жизнь более яркой и насыщенной.
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