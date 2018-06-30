4 последних научных открытия, перевернувшие представление о сквирте

Что происходит с женщиной, когда она достигает "влажного" оргазма? И вообще не выдумка ли всё это? Учёные не перестают биться над ответами на эти животрепещущие вопросы, волнующие подавляющее большинство мужского населения планеты.

Что такое сквирт?

Прозрачные струи, вырывающиеся наружу из женских половых органов так, как это изображают в порно, не могут не содержать мочу. Специалисты утверждают, что в противном случае такому объёму жидкости просто неоткуда было бы взяться. Исследователи сошлись во мнении, что значение термина "женский эякулят" должно быть сужено до "молочно-белой жидкости, выделяемой влагалищем в небольших объёмах".

Откуда берётся эта жидкость?

Источником "женского эякулята", по-видимому, являются железы Скина, расположенные на передней стенке влагалища, вокруг нижнего конца мочеиспускательного канала. Их называют женской простатой, потому что они продуцируют те же вещества, что и мужская версия этого органа. Тем не менее сами по себе железы Скина не способны синтезировать даже несколько десятков миллилитров эякулята.

Значит, всё-таки моча?

Французские исследователи провели эксперимент. Они пригласили семь девушек и попросили их помочиться. С помощью ультразвука учёные убедились в том, что мочевые пузыри испытуемых абсолютно пусты. Затем их попросили довести себя до оргазма — собственными силами или прибегнув к помощи партнёра. Всю жидкость, которую выделили девушки, отдали в лабораторию. Учёным удалось выяснить, что, во-первых, мочевые пузыри испытуемых снова оказались наполнены. А во-вторых, "эякулят" пяти из семи участниц эксперимента содержал вещество, которого изначально не было в их моче.

Как женщине обрести эту сверхспособность?

Основатель школы сквиртинга PlayLab Кеннет Плэй однажды стал свидетелем массового сквирта: во время мастер-класса "эякулировали" сразу 12 женщин, которые раньше никогда не испытывали ничего подобного. По словам эксперта, секрет успешного сквирта кроется не в физическом воздействии на эрогенные зоны, а в психологическом раскрепощении. Недаром сквирт, по последним данным, заставляет 79% женщин считать свою сексуальную жизнь более яркой и насыщенной.