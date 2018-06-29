18 фактов об оргазме, которые заставят вас задуматься

Прочитайте эти выдержки из многочисленных научных исследований, собранных BuzzFeed. Кое-что вас наверняка удивит и чему-то научит.

Случайные оргазмы (не связанные с сексом) случаются

Некоторые люди испытывают чувство оргазма во время физических упражнения, медитируя, или даже когда просто слишком возбуждены.

Сонные оргазмы также возможны у мужчин и женщин

У мужчин на самом деле больше шансов уйти в экстаз во сне, особенно если это подросток (период полового созревания), а вот у женщин это случается реже, зато может произойти в любое время суток.

Нипплегазм действительно существует

Да, женщин, которые могут испытать чувство оргазма от прикосновения к их груди, к сожалению, мало, но они есть.

Некоторые женщины испытывают оргазм во время родов

Да, это неловко, но бывает.

Странные выражения лиц и скручивание конечностей… Этому есть научное объяснение

Во время оргазма активность в вашем мозжечке, который отвечает за мышечное напряжение, неуклонно возрастает. Также происходят какие-то процессы в областях мозга, отвечающих за удовольствие и боль. Именно поэтому в этот момент вы выглядите так, как будто вы чем-то раздражены.

Большее число оргазмов может снизить риск рака простаты

Исследования показали, что мужчины, которые эякулировали 21 или более раз в месяц, имели более низкий риск развития рака предстательной железы, чем мужчины, которые оргазмировали только четыре-семь раз в месяц.

Скорее всего, окситоцин не подталкивает вас к партнёру, который поможет вам достичь оргазма

Ученые давно выяснили, что окситоцин влияет на психоэмоциональную сферу человека. Но! Это почти всё, что мы знаем об окситоцине. Нет никаких реальных доказательств того, что это на самом деле вызывает эмоциональные чувства, которые мы связываем с чувством любви.

После оргазма люди часто философствуют

Многочисленные исследования показали, что после оргазма люди склонны рассуждать на более глубокие и серьёзные темы, чем те, кто не испытал чувство оргазма.

Использование смазки помогает достичь оргазма

Согласно исследованиям Центра развития сексуального здоровья Университета штата Индиан, более двух третей мужчин и почти столько же женщин использовали смазку во время секса. И около половины из них говорят, что это помогает им достичь оргазма.

Это абсолютно нормально, если вы не испытываете оргазм каждый раз, когда занимаетесь сексом

Результаты недавнего исследования в журнале Sexual Medicine говорят о том, что женщины испытывают оргазм с привычным партнёром только в 62,9% случаев, в то время как мужчины — в 85,1%. Если речь идёт о случайных связях, то этот процент снижается ещё сильнее: до 40% у женщин и до 80% у мужчин.

Большинство оргазмов у женщин достигаются без проникновения

Именно в области клитора сосредоточено большинство нервных окончаний и большинство женщин ограничиваются стимуляцей без глубокого проникновения.

И мужчины, и женщины симулируют оргазмы

По данным национального онлайн-опроса Good In Bed, около 70% женщин и 30% мужчин когда-либо симулировали оргазм. Так что никому не доверяйте ;) Шутка. На самом деле для симуляции много причин. Иногда партнёр таким образом оберегает чувства другого, а иногда — пытается ещё больше его возбудить. Плохо ли это? Да, если вы хотите достичь настоящего оргазма.

Разнообразие видов секса помогает достичь оргазма

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале "Сексуальная медицина", сочетание нескольких разных видов половых актов (таких как оральный, анальный, ручное стимулирование, игра с секс-игрушками, проникновение и т.д.) может приблизить мужчин и женщин к оргазму.

Существует много вещей, способных отпугнуть оргазм

Для начала — любой стресс, беспокойство или давление могут затруднить его появление. Другие ингибиторы оргазма включают определённые лекарства, алкоголь, некоторые состояния здоровья, ваши привычки к мастурбации или даже проблемы в отношениях.

Некоторые взрослые люди никогда не испытывали оргазма

Аноргазмия определяется как трудность достижения оргазма после адекватной сексуальной стимуляции. Это состояние может быть пожизненным, приобретённым или ситуативным. Исследователи не всегда могут найти причину. Но помните, что речь идёт об отсутствии оргазма после адекватной сексуальной стимуляции. Так что может быть и так, что вы просто ещё не поняли, как почувствовать вашего партнёра, или он не понял вас.

Пирсинг гениталий не гарантирует повышения чувствительности

Всё это очень индивидуально. Некоторые женщины даже прикосновения пальцев к клитору воспринимают очень остро и болезненно, а другие делают там пирсинг…

Вот что на самом деле происходит с вами во время оргазма, если у вас есть член

В период, предшествующий оргазму, яички увеличиваются в размерах и становятся полностью приподнятыми, кожа мошонки утолщается, железа Каупера выделяет предварительно эякулят, а простата увеличивается. Во время оргазма в семенных пузырьках, семявыносящих протоках, анальном сфинктере и предстательной железе происходит множество процессов. Также всё это сопровождается половыми и уретральными сокращениями, которые помогают вытеснить эякулят. Бум, вот оно!

Вот что на самом деле происходит с вами во время оргазма, если у вас есть влагалище

Перед оргазмом, клитор расширяется и убирается под клиторальный капюшон, в то время как внутренние половые губы увеличиваются. Внутренние две трети влагалища расширяются и удлиняются, а внешняя треть влагалища набухает и становится всё более и более жёсткой. Когда вы испытываете оргазм, сокращения происходят во влагалище, матке и окружающих областях, прежде чем всё вернется к норме. Вау, оргазм!