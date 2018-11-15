Нужно ли нашим детям секс-воспитание

Россияне высказались о том, нужны ли в школах уроки сексуального воспитания. Лайф пообщался с психологами и сексологами, которые рассказали, стоит ли вводить такие уроки и в каком возрасте можно рассказывать “об этом”.

Специалисты ВЦИОМ провели опрос среди россиян и выяснили, как, на их взгляд, нужно просвещать молодёжь о сексе. Поддерживают введение уроков по "этому поводу" в школах 80%. Почти две трети (63%) респондентов отметили, что лучшее время для сексуального просвещения молодёжи — 5–9-е классы. 69% заявили, что школьные врачи должны рассказывать о методах контрацепции. Что по данному поводу думают психологи — в материале Лайфа.

Почему нужно

Психологи и сексологи сходятся во мнении, что сексуальное образование необходимо.

— Игнорировать сексуальное воспитание — всё равно что прятать голову в песок. Не получая адекватного представления об этой стороне жизни, подростки изучают её сами, рискуя совершить серьёзные ошибки. Поэтому сексуальное воспитание должно прививать здоровое отношение к сексу, — отметила психолог Наталья Приймаченко.

Психолог Алла Кристалл тоже считает, что введение уроков по сексуальному воспитанию необходимо.

— Сексуальное воспитание вводить нужно. В противном случае информация узнаётся даже не от родителей, а с улицы, с сайтов порнографических — в пошлом и искажённом вариантах, — считает специалист.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев отметил, что во многих странах такие уроки уже есть. Однако "уроками сексуального воспитания", по его словам, они называются только во Франции. В ряде других государств это "подготовка к семейной жизни". На занятиях говорится о семейных отношениях, воспитании детей, экономике семьи. Сексология тоже есть, но это лишь небольшая часть курса.

— Сексуальное просвещение необходимо. Задача школы — подготовить человека к жизни. Российская академия образования почему-то считает, что, закончив школу, выпускники заниматься сексом не будут. Надо учить математике, физике, а сексу, — нет, — отметил Александр Полеев.

Их самих учить надо

Помните уроки биологии, когда все краснели, хихикали и опускали глаза при словах "пестики" и "тычинки"? Что уж говорить об уроках анатомии, которые некоторые учителя пытаются пройти по-быстрому и больше никогда не возвращаться к "этому позору".

Специалисты высказывают опасения, что затея с секс-образованием тоже не закончится чем-то положительным именно из-за "смущённых учителей".

— Тут встаёт главный вопрос — уровня этих самых уроков. Как человек с 20-летним стажем работы в системе образования я не испытываю ни малейшего оптимизма по этому поводу. С уважением отношусь к коллегам-педагогам, но просто воочию представляю бордовую от стыда учительницу, рассказывающую хихикающим (а то и дополняющим её) детям об "этом", — говорит психолог Александр Аграшенков.

Психологи настаивают: если учить детей этому предмету будут школьные педагоги, им самим для начала необходимо образование. Дополнительное.

— Если в школе раз в неделю — небольшими курсами — будет такой предмет, который даже лучше назвать "Подготовка к жизни в семье", надо собрать учителей биологии. С ними заниматься врачам-сексологам и психологам. Надо создать два новых учебника — для учеников и учителей, — отметил Полеев.

Когда учить

Психолог Алла Кристалл поддерживает инициативу, согласно которой детей надо обучать уже с 6–7 лет. Это касается ответа на вопрос, который ставит всех в тупик: откуда берутся дети?

— Взрослым педагогам необходимо будет правильно преподнести эту информацию. Уже в 6–7 лет нужно начинать объяснять, откуда берутся дети. Что не в капусте нашли, не от таблетки появились. Что друг друга нашли мама и папа. И когда они целуются и обнимаются, появляется в животике у мамы ребёнок, — отметила Алла Кристалл.

В более взрослом возрасте — более глубокая информация, рисунки. С класса восьмого-девятого, отмечает эксперт, уже пора объяснять про методы контрацепции.

— Потому что сейчас ранние сексуальные отношения. Доносить информацию о контрацепции необходимо не в ключе, что можно заниматься сексом. Нужно объяснить, что есть такая информация, мы её вам сообщили, но это не призыв к действиям. Важно осветить вопросы гигиены. У детей должно быть понимание, что интересоваться такой информацией — не стыдно, что они за свой вопрос не позор получат, а компетентную поддержку, — говорит психолог.

Александр Полеев также уверен, что про методы контрацепции необходимо говорить ещё со школьной скамьи.

— Сейчас школьникам прежде всего нужны сведения о правилах контрацепции. Потому что у нас 34 беременности на 1000 школьниц, — сказал сексолог.

Психолог Константин Шадрин уверен, что мальчиков и девочек нужно учить отдельно: как минимум потому, что девочки созревают чуть раньше мальчиков.

— Разный гормональный статус мальчиков и девочек предполагает разный подход к обучению и формированию целей. Мальчиков надо учить, как зарабатывать деньги, а девочек — как создавать правильную эмоциональную атмосферу и семью вообще. К тому же есть разница в восприятии информации между мальчиками и девочками, поэтому обучение для них должно быть разное, — подчеркнул специалист.

Наталья Приймаченко отмечает: главное, что нужно донести до каждого подростка, — его влечение к противоположному полу нормально и любая форма сексуальных отношений приемлема, если она не во вред другим.

Какие темы не нужно трогать

Наталья Приймаченко призывает ограничиться "базовой" информацией. Речь идёт о вопросах, откуда берутся дети, как предохраняться, каковы последствия ранних половых отношений. Главное — не приукрашать действительность.

Психолог Александр Аграшенков отметил, что, несмотря на все плюсы, школьники могут воспринять такие уроки как руководство к действию. А этого очень важно избежать.

— Избегать следует не темы секса как таковой, а описания её в виде тайны или чего-то запрещённого и грязного, — отметила Наталья Приймаченко.

Так или иначе, психологи сходятся во мнении, что при всей необходимости сексуального воспитания пока говорить о введении таких уроков рано. Для этого нужно сначала подготовить учителей.