Почему изменяют жёны? Шокирующие откровения психолога

42% женщин хотят устроить себе праздник
Женщины устают от серости семейных будней. И хотят почувствовать себя любимой, хотят внимания. Причина: муж меня не понимает
Кадр из сериала "Измены" / © Кинопоиск
18% изменяют ради карьеры
Женщины считают секс одной из форм благодарности. Например, как подарок начальнику за продвижение себя или даже супруга по службе
Кадр из сериала "Измены" / © Кинопоиск
13% женщин изменяют ради денег
Женщины получают за секс подарки, которые муж им никогда не купит. И хотят успеть побыть богатой, пока жизнь не прошла
Кадр из фильма "Одна встреча" / © Кинопоиск
12% изменяют, чтобы отомстить
Женщины признаются, что секс на стороне — хороший способ отомстить. Но часто измена происходит случайно после выпитого алкоголя
Кадр из фильма "28 спален" / © Кинопоиск
9% заменяют нехватку секса
Обычно в этом признаются женщины после 35 лет. Партнёры не совпадают сексуально. И женщины ищут физической близости на стороне
Кадр из фильма "28 спален" / © Кинопоиск
6% изменяют ради нового мужа
Эти женщины уже понимают, что их брак рано или поздно закончится. И систематическими изменами они начинают поиск нового супруга
Кадр из сериала "Измены" / © Кинопоиск
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