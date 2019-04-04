Почему изменяют жёны? Шокирующие откровения психолога

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Почему изменяют жёны? Шокирующие откровения психолога

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Постер к сериалу "Измены"/ © Кинопоиск

Психолог Андрей Зберовский провёл исследование. Он проанализировал ответы 3000 неверных женщин, которые пошли на измену. На основании их ответов он вывел 6 причин женских супружеских измен.

42% женщин хотят устроить себе праздник

Женщины устают от серости семейных будней. И хотят почувствовать себя любимой, хотят внимания. Причина: муж меня не понимает

Кадр из сериала "Измены" / © Кинопоиск

18% изменяют ради карьеры

Женщины считают секс одной из форм благодарности. Например, как подарок начальнику за продвижение себя или даже супруга по службе

Кадр из сериала "Измены" / © Кинопоиск

13% женщин изменяют ради денег

Женщины получают за секс подарки, которые муж им никогда не купит. И хотят успеть побыть богатой, пока жизнь не прошла

Кадр из фильма "Одна встреча" / © Кинопоиск

12% изменяют, чтобы отомстить

Женщины признаются, что секс на стороне — хороший способ отомстить. Но часто измена происходит случайно после выпитого алкоголя

Кадр из фильма "28 спален" / © Кинопоиск

9% заменяют нехватку секса

Обычно в этом признаются женщины после 35 лет. Партнёры не совпадают сексуально. И женщины ищут физической близости на стороне

Кадр из фильма "28 спален" / © Кинопоиск

6% изменяют ради нового мужа

Эти женщины уже понимают, что их брак рано или поздно закончится. И систематическими изменами они начинают поиск нового супруга

Кадр из сериала "Измены" / © Кинопоиск

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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