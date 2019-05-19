Не до секса. Главные интимные претензии мужей к жёнам

Одна из главных причин семейных расставаний — неудовлетворённость в сексе. Интимная жизнь в семье может прекращаться на дни, недели и даже годы. А уход мужа из семьи чаще всего связан с отсутствием интима. Семейный психолог Андрей Зберовский опросил несколько десятков пациентов, столкнувшихся с этой проблемой. Семь типичных мужских претензий к жёнам мы разобрали для вас на карточках.

Жена не проявляет инициативу Говорить о сексе должен муж. Жена ждёт. При таком подходе совсем нет наступательной эротической активности. И чувства угасают Кадр фильма "Больше чем секс"/ © Кинопоиск

Нет развратного нижнего белья "Заводящие" чулки, соблазнительные боди или халатики в гардеробе отсутствуют. А то бельё, что есть, не возбуждает фантазию Кадр фильма "Секс по дружбе"/ © Кинопоиск

Нигде, кроме дома Жена категорически против секса там, где нет кровати и душа. Это исключает спонтанный секс и убивает интригу в отношениях Кадр фильма "О любви"/ © Кинопоиск

Стесняется своего тела Она не умеет красиво раздеваться, смущается от интимных игр при свете. Отрицает эротические фильмы. Секс становится обязанностью Кадр фильма "Кого хочу я больше"/ © Кинопоиск

Классические позы и никаких экспериментов Одна, две, максимум три позы — всё разнообразие семейных постельных утех. А даже намёк на оральный секс приводит к скандалу Кадр фильма "Кого хочу я больше"/ © Кинопоиск

Главное — спокойно ждать, пока всё не закончится Жена не совершает страстных движений телом навстречу, а мирно лежит и следит, чтобы муж не сделал чего-нибудь "непозволительного" Кадр фильма "28 спален"/ © Кинопоиск

Секс по расписанию Жена против секса в дневное время. Она считает, что для интимных утех есть конкретное время — ночь. И конкретное место — спальня Кадр фильма "Живая плоть"/ © Кинопоиск