Не до секса. Главные интимные претензии жён к мужьям

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Не до секса. Главные интимные претензии жён к мужьям

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Фото © Shutterstock

Одна из главных причин семейных расставаний — неудовлетворённость в сексе. Интимная жизнь в семье может прекращаться на дни, недели и даже годы. А скандалы с женой или даже расставания часто связаны с отсутствием интима. Семейный психолог Андрей Зберовский опросил несколько десятков пациенток, столкнувшихся с этой проблемой. Семь типичных женских претензий к мужьям мы разобрали для вас на карточках.

1. Муж отвергает любую инициативу

Муж игнорирует заигрывания жены. Интимные игры может начинать только он. А удел жены — ждать, пока он будет в настроении

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2. Муж думает только о своём удовольствии

Супруг эгоистичен в сексе: получив удовлетворение, он прекращает ласки и даже не спрашивает жену, достаточно ли ей случившегося

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3. Муж отрицает разного вида ласки

Мужчина не в курсе, что до оргазма можно довести при помощи рук или оральных ласк. И даже не хочет этому учиться

Фото © Shutterstock

4. Муж отрицает прелюдию

Предварительные ласки мужчина отбрасывает за ненадобностью, переходя сразу к делу. При этом лишает женщину удовольствия от секса

Фото © Shutterstock

5. Муж инертен, пассивен и безразличен

Секса в семье может не быть месяцами. Всё потому, что муж не проявляет инициативу и не даёт жене понять, что он её хочет

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6. Муж использует секс как инструмент шантажа

Супруг любит вспоминать бывшие отношения жены. И осуждает её. При ссорах устраивает жене "секс-забастовку", отказывая в интиме

Фото © Shutterstock

7. Муж не хвалит жену, но жёстко критикует

Супруг не даёт понять, понравился ли ему секс, как он себя чувствовал. Зато всегда подметит недостатки или неуверенность супруги

Фото © Pixabay

8. Муж забывает про интимную гигиену

Следуя правилу из песни группы "Ленинград", муж остаётся с перегаром, волосатым и вонючим, отрицая бритву и душ. Это несексуально

Фото © Pixabay

Все эти поступки подтачивают брак и рано или поздно разрушают его. Но и у мужей есть претензии к своим жёнам. Прочесть о них вы можете тут.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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