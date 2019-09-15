Страсть не всласть. Названы причины, которые губят секс

Лайф собрал десяток самых распространённых претензий секс-партнёров друг к другу, о которых пары, как правило, не говорят.

Сексуальная неудовлетворённость считается одной из главных причин разрывов даже самых крепких на первый взгляд пар. Недовольство в постели — это молчаливый киллер отношений, утверждают психологи.

Отсутствие прелюдий Как женщины, так и мужчины страдают тем, что недостаточно долго "заводят" своего партнёра, а то и вовсе упускают это из вида Фото © Shutterstock

Казалось бы, что может быть проще, чем сделать лёгкий массаж партнёру и подготовить его или её к жаркой ночи? Но большинство пар попросту пренебрегают столь важной деталью плотских утех. Самая частая причина тому, утверждают западные сексологи, даже не отсутствие фантазии или незнание тела партнёра, а длительность предварительных ласк.

— В браке с мужем год, — пишет посетительница одного из женских форумов в Интернете. — Секс просто никакущий, как мужчина даже ублажить не умеет, не возбуждает ни на процент, даже просто спать рядом становится противно. Разговор был, но он всё делает неуклюже, неумело, как по списку (в какой последовательности был разговор, так сказать).

Оральный секс — признак супружеского долголетия Если одна половинка "идёт на уступки", то отсутствие взаимности со стороны другой может по-настоящему обидеть партнёра Фото © Shutterstock

Столь естественная на первый взгляд часть секса является причиной разлада львиной доли пар. Орального секса избегает большое количество партнёров. Среди тех, кто "брезгует" оральными ласками, встречаются как женщины, так и мужчины.

Как правило, такие "предрассудки" встречаются среди представителей старшего поколения, говорят сексологи. Однако именно оральный секс может стать залогом долгих и крепких отношений. В исследовании американских учёных говорится, что более крепкие возрастные пары куда чаще практикуют оральный секс, чем их менее разведённые сверстники.

Однообразные позы Полный отказ от смены позиций может и вовсе поставить крест на интимной близости Фото © Shutterstock

Ещё один бич в отношениях пар — скучные сексуальные позы или отсутствие разнообразия при их смене. С этой проблемой к сексологам обращаются как мужчины, так и женщины. Последние не очень-то позволяют партнёрам заниматься любовью "по-всякому" из-за стеснения или предрассудков.

Игра в одни ворота Эгоистичные мужчины попросту забывают, что женщине для достижения оргазма нужно куда больше времени Фото © Shutterstock

Сексуальный эгоизм по праву считается одной из главных претензий партнёров друг к другу. Он может выражаться в слишком коротком половом акте или, наоборот, желании получить своё, забыв о партнёре. Этот упрёк — самый частый со стороны прекрасной половины.

Интимная гигиена Не слишком чистое тело — одна из самых больших претензий партнёров друг к другу Фото © Shutterstock

После длительных отношений некоторые попросту перестают следить за собой и отпугивают свою половинку неприятным запахом.

Секс по расписанию Смело заявить о своих желаниях решится не каждый мужчина — многие предпочитают откровенному разговору "походы на сторону" Фото © Shutterstock

Такую претензию чаще всего можно услышать со стороны мужчин. Больная голова, критические дни или простое нежелание заняться сексом — вот лишь краткий список "излюбленных" женских отговорок.

Секс без любви Поиском "побед" в чужой постели закончится и секс без любви Фото © Shutterstock

Большинство женщин, утверждают психологи, не могут получить должного удовлетворения без ощущения влюблённости. Отсутствие интереса в этом случае с лёгкостью передастся и мужчине.

Сексуальная безграмотность Непонимание, где эрогенная зона, а где нет Фото © Shutterstock

Казалось бы, в эпоху Интернета без труда можно выучить список наиболее распространённых эрогенных зон на телах обоих партнёров. Но на практике не все пары уделяют внимание этой информации.

Боязнь фиаско Вера в успех — уже половина дела. Однако не все партнёры уверены в себе Фото © Shutterstock

Именно психологический настрой не позволяет им "раскрыться" полностью в постели. Боязнь сделать что-то не так, по мнению сексологов, часто ведёт к провалу во время секса.

Чрезмерная любовь Некоторые партнёры, поясняет автор, "жертвуют" собственным удовольствием в угоду своим возлюбленным Фото © Shutterstock

Слишком бережное отношение к своей половинке может стать ещё одним камнем преткновения в интимной жизни, считает известный немецкий сексолог Ульрих Клемент. Итог неутешителен: один партнёр получает всё, другой попросту доставляет удовольствие, не получая его сам.