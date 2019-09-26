И хочется и колется. Почему мужчины боятся красивых женщин

Согласно новым исследованиям , привлекательным женщинам на работе доверяют меньше. Для мужчин внешность не является ни преимуществом, ни минусом. Учёные назвали это эффектом роковой женщины.

Стартовый капитал

Физическая красота с точки зрения психологии может стать проклятием, а не благословением. По крайней мере, для женщин.

— Мы все привыкли завидовать красивым, но на самом деле у них это вызывает массу комплексов и зачастую приводит к тому, что не всё складывается так, как они бы хотели, — отмечает социальный психолог Алексей Рощин.

Разрыв между прекрасными внешними данными и ожиданиями окружающих приводит к тому, что красивые пытаются компенсировать такие требования алкоголем или даже наркотиками, часто они теряют стабильную работу и даже отношения. Им не удаётся реально оценивать себя и отвечать на требования окружающих.

Красивого ребёнка с детства пестуют, и он привыкает к тому, что всё даётся легко. Человек расслабляется, а затем во взрослой жизни у него появляются проблемы. Ведь для того, чтобы преодолеть их, необходимо умение конвертировать красоту в пользу — это тоже искусство, механизм которого понимают далеко не все.

— Для этого нужен эмоциональный интеллект, то есть способность человека распознавать эмоции, считывать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, — отмечает психолог.

Красотки под подозрением

Американский психолог Лия Шеппард отмечает, что красивые женщины бессознательно вызывают чувство опасности. Мужчины видят в них угрозу их стабильной семейной жизни, а женщины — потенциальных конкуренток. Если красотка занимает руководящий пост, коллеги могут её заподозрить в том, что она это сделала через постель.

— Это порождает подозрение, красоток начинают обвинять в том, что они пользуются незаслуженным приоритетом. Вроде все в равных условиях, а вот у неё есть некий гандикап, не имеющий к работе отношения, то есть фора, — отмечает Алексей Рощин.

По мнению экспертов, если женщина не красивее, а умнее других, никто ей слова не скажет. Люди считают более справедливым, когда более умные успешнее окружающих штурмуют карьерную лестницу, а красивым как раз, наоборот, отказывают в праве на это.

— Завистницы проецируют свою испорченность, комплексы на другого человека, — констатирует Алексей Рощин.

Стерва или дурочка

В то же время часто красивые женщины в коллективе находятся между молотом и наковальней — если ты используешь красоту, тебя считают стервой, если стараешься не выделяться и работаешь наравне со всеми, пренебрегая своими внешними данными, тебя считают дурочкой. И нередко за спиной более привлекательной коллеги можно услышать фразы "С такими формами я бы… давно стала начальником отдела".

— Конечно, рабочий коллектив навязывает модель поведения. Из-за этого красотки срываются, чувствуя такое предвзятое отношение. И если у женщин нет силы воли матери Терезы, они начинают ломаться, становятся стервами, — отмечает Алексей Рощин. — А общественность облегчённо вздыхает: "А, всё-таки мы были правы!"

Получается, что рабочий коллектив навязывает привлекательным коллегам образ femme fatale.

Грубый, волосатый, вонючий?

Исследование показало, что мужчинам повезло больше — внешность не является для них ни преимуществом, ни проклятием. Потому что по поводу их внешнего вида нет особых социальных ожиданий.

— К тому же работает стереотип "мужик должен быть волосат и вонюч", — отмечает Алексей Рощин. — Плюс мужчины знают, что их некрасивость компенсируется статусом и деньгами. Женщине же, если она руководитель, это обаяния не добавляет.

К тому же до сих пор внешняя привлекательность и активное сексуальное поведение мужчины, по мнению экспертов, не сильно осуждается обществом.

Генетика и супружеская неверность

Психологи отмечают, что, когда мужчина бросает семью ради красотки, он поступает неправильно лишь с точки зрения социума, но с точки зрения генетики — нет.

По мнению экспертов эволюционных теорий, привлекательность — черта, которую мы используем, чтобы бороться за потенциального партнёра. В основе красоты лежит пропорциональность и симметрия. Это признак сбалансированности генов.

— Фактически эволюционный механизм работает так: я ищу красивую самку для спаривания, потому что хочу красивое потомство. Но на социальном уровне между нами могут быть пропасть, обязательства перед обществом. Эволюционные механизмы глушатся толерантностью, всеми этими "движениями толстух" на Западе, но полностью их не заглушишь, — напоминает Рощин.

Люди это чувствуют, понимают, что генетика может круто переформатировать его жизнь, разрушить всё, что ты успел построить, — скучную, но стабильную работу, надоевшую, но всё же надёжную семью.

— Особенно это влияет на тех, кто действует по принципу социальной приемлемости. В то время как внутреннее "животное" недовольно: "Сошёлся чёрт знает с кем. Родил чёрт знает кого. Свою жизненную задачу не выполнил. Вон идёт красотка — займись ею", — рассуждает Алексей Рощин. — Мужчины видят в красивых угрозу стабильности. Винят женщину за собственные проблемы, это ведь они могут бросить семью, а не женщина. Она виновата в том, что она просто есть.

По мнению психолога, страх и недоверие к красоткам кроется и в человеческих комплексах, и в глубинном осознании того, что они живут как-то не так. Для них психологически красивая женщина представляет собой окно в настоящую реальность, где можно быть здоровым, красивым и счастливым.

— Мужчины боятся уйти в настоящую реальность, поэтому осуждают именно красивую женщину. Проецирует свои проблемы на неё. А она просто показывает, что есть другая жизнь — окно в гармонию. Что можно быть здоровым и красивым. А для многих это и есть больная мозоль. Вместо того чтобы заняться самосовершенствованием, они приумножают собственные страхи, — отмечает Алексей Рощин.

Такая борьба человеческой биологии и социума, увы, травмирует с одинаковым успехом всех — и красоток, и тех, кто им не доверяет и завидует.