Публичный показ. Самые сексуальные женщины-политики

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Фото © Getty Images, © twitter/@nypost

Супруга Владимира Зеленского Елена выложила в "Инстаграм" фото с дипломатического приёма. Пользователи Сети увидели, что жена президента Украины надела жилетку на голое тело. Елену Зеленскую тут же начали сравнивать с самыми сексуальными женщинами политиками. Мы составили топ-5.

Елена Зеленская

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/olenazelenska_official/" target="_blank">instagram/olenazelenska_official</a></p>

Вот эта фотография. Более чем приличная, и, если не приглядываться, вряд ли что-то предположишь. Но поклонники и критики супруги Владимира Зеленского нашли, разглядели и стали распространять фотографии. Одни назвали наряд первой леди вульгарным, другие, наоборот, подчеркнули стиль.

Иванка Трамп

<p>Фото © Getty Images</p>

Дочь Дональда Трампа вчера воспламенила Сеть. Столь откровенный наряд она надела на конференцию, посвящённую религиозной свободе. Прозорливые пользователи увидели скрытый смысл и преднамеренный эпатаж. Но большинство поклонников Иванки Трамп видели совсем другое.

Мелания Трамп

<p>Фото © twitter/<a href="https://twitter.com/nypost" target="_blank">@</a><a href="https://twitter.com/nypost" target="_blank"><strong>nypost</strong></a></p>

В этот список мы обязаны внести и мачеху Иванки Трамп — Меланию. Это сейчас третья супруга Дональда Трампа и первая леди США щеголяет в подчёркнуто строгих нарядах. В молодости её одеяния были куда более привольными. А иногда она обходилась и вовсе без них. Как на этой фотосессии в New York Post в 1997 году.

Карла Бруни

<p>Фото © Getty Images</p>

Политики любят красивых моделей. Многие помнят первую леди Франции — певицу и модель Карлу Бруни. Сама Бруни неоднократно заявляла, что ей скучна моногамия, и крутила романы с Миком Джаггером, Кевином Костнером и многими знаменитостями. Но в 41 год впервые вышла замуж, зато сразу за президента Франции. У 52-летнего Саркози это был третий брак.

Колинда Грабар-Китарович

<p>Фото © Public Domain</p>

Президент Хорватии — это всё, что большинство россиян знает о хорватской политике. И дело тут не в каких-то управленческих талантах Колинды Грабар-Китарович. Многие просто видели эту её фотографию в купальнике и с тех пор не могут забыть. И стесняться тут нечего: госпожа президент прекрасно выглядит в 51 год, и её избиратели наверняка удовлетворены выбором.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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