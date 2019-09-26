Публичный показ. Самые сексуальные женщины-политики

Супруга Владимира Зеленского Елена выложила в "Инстаграм" фото с дипломатического приёма. Пользователи Сети увидели, что жена президента Украины надела жилетку на голое тело. Елену Зеленскую тут же начали сравнивать с самыми сексуальными женщинами политиками. Мы составили топ-5.

Елена Зеленская

Вот эта фотография. Более чем приличная, и, если не приглядываться, вряд ли что-то предположишь. Но поклонники и критики супруги Владимира Зеленского нашли, разглядели и стали распространять фотографии. Одни назвали наряд первой леди вульгарным, другие, наоборот, подчеркнули стиль.

Иванка Трамп

Дочь Дональда Трампа вчера воспламенила Сеть. Столь откровенный наряд она надела на конференцию, посвящённую религиозной свободе. Прозорливые пользователи увидели скрытый смысл и преднамеренный эпатаж. Но большинство поклонников Иванки Трамп видели совсем другое.

Мелания Трамп

В этот список мы обязаны внести и мачеху Иванки Трамп — Меланию. Это сейчас третья супруга Дональда Трампа и первая леди США щеголяет в подчёркнуто строгих нарядах. В молодости её одеяния были куда более привольными. А иногда она обходилась и вовсе без них. Как на этой фотосессии в New York Post в 1997 году.

Карла Бруни

Политики любят красивых моделей. Многие помнят первую леди Франции — певицу и модель Карлу Бруни. Сама Бруни неоднократно заявляла, что ей скучна моногамия, и крутила романы с Миком Джаггером, Кевином Костнером и многими знаменитостями. Но в 41 год впервые вышла замуж, зато сразу за президента Франции. У 52-летнего Саркози это был третий брак.

Колинда Грабар-Китарович

Президент Хорватии — это всё, что большинство россиян знает о хорватской политике. И дело тут не в каких-то управленческих талантах Колинды Грабар-Китарович. Многие просто видели эту её фотографию в купальнике и с тех пор не могут забыть. И стесняться тут нечего: госпожа президент прекрасно выглядит в 51 год, и её избиратели наверняка удовлетворены выбором.